PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨立法院黨團24日為「疫苗採購調閱小組」提案，與民進黨吵翻，雙方爆發激烈衝突。民進黨立委陳瑩現場嗆國民黨立委陳玉珍：「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？」此話引發起現場立委譁然，更遭網友痛批，陳瑩有辱曾任民進黨婦女部主任的身分。風波愈演愈烈，網友更呼喚有「女權鬥士」之稱的民進黨立委范雲，認為她再度展現「女權雙標」，自家人一出事就神隱。

陳玉珍24日以衛環委員會召委之姿，率領國民黨立委佔領主席台，堅持成立「疫苗採購調閱小組」。陳瑩嘲諷陳玉珍：「就整個會期一直站，3年都站在主席台不要下來。」陳玉珍反嗆：「妳剛剛已經請我堅持3年，現在才剛開始，不要這樣子變化多端啦！『女人心，海底針』，不要這樣子！」陳瑩則反酸：「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？我不知道！」陳瑩此話引起現場立委騷動，紛紛發出「欸欸欸！」的驚呼與警告聲。

面對現場立委的反應，陳玉珍立刻站起來喊：「沒關係！我是男是女……」話沒說完，卻被陳瑩打斷：「她之前講過……」但陳瑩的話又遭現場立委的嘈雜聲打斷，陳玉珍再度強調：「沒關係！沒關係！OK！OK！我不在乎！我不在乎！」

消息一出，網友翻出陳瑩曾於2012年擔任民進黨婦女部主任，想不到時隔9年，陳瑩竟用「是男是女」來嘲諷女性同胞；臉書粉專「打臉覺青」痛批陳瑩：「民進黨的性別教育還真好，前婦女部主任一點性別觀念都沒有，還是就是要沒性別觀念的才能接婦女部主任？妳們快變台灣性別運動史上最大的笑話了。」

此事在網路引起廣泛討論，網友紛紛表示：「范雲又跑去哪了？」「呼叫范雲！」「范雲老師還在路上嗎？」「范雲又失蹤了」、「攻擊別人性別形象，民進黨婦女部和范雲人呢？」「笑死！色盲仔范雲一定又看不出來哪裡有問題了，只是單純問句」、「協尋：范姓兩性平權專家」、「這是人身攻擊吧？817水準就這樣」、「這就是民進黨婦女部水準」、「這種發言如果是柯或韓講的，保證被洗個三天三夜」、「這句話一定要抓出來鞭，民進黨自助餐跟女權自助餐就一個樣」。

(中時新聞網)