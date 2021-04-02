【愛傳媒陳朝平專欄】國台辦說，大陸去年向台灣通報不合格情況確定是28件，公開秀出通報函與放大的蟲體照片。

行政院長蘇貞昌昨說，「光一張照片不足為憑」。農委會則辯說，收到大陸不合格的通知，只有13件，何來28件？

25噸台灣鳳梨輸往新加坡，卻發現有黑心及腐爛現象，慘遭退貨。新加坡退貨，連一張照片都沒有，農委會立刻深自檢討。

不知道打從何時起，民進黨眼中鼻屎大的新加坡，說話竟有如此份量？還是民進黨反中，反到寧願磕頭為外奴，也不願平心靜氣與大陸溝通？

13件也好，28件也好，農委會如果把大陸市場當回事，把台灣農民的心血當回事，收到第一件不合格通知時，能像處理新加坡退貨一樣認真的話，何來今日的兩岸齟齬？

說白了，民進黨把客氣當福氣，當初陸方若是一驗出鳳梨有介殼蟲，二話不說，立即退貨，就像新加坡一樣，民進黨又能如何？

民進黨敬酒不吃吃罰酒，日子久了，倒楣的是台灣善良的老百姓！

對了，還有一事，前兩天，兩噸台灣鳳梨檢疫合格，成功進入澳洲市場。台灣欣喜若狂。不過，這兩噸鳳梨運費不貲，全是政府補貼的。

不知政府補貼農產品輸出，合不合世貿組織的規定？會不會授人口實，遭到貿易制裁？

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(中時新聞網)