蔡英文宣示台鐵改革勢在必行

太魯閣號發生重大事故，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨(7日)發表談話，強調改革台鐵，「我們責無旁貸」，並提到過去行政院針對台鐵改革，提出144件事項，經過兩年已處理109項。對此，革實院副院長、台中市議員黃健豪今(8日)在臉書發文提到，看了蔡英文在2018年普悠瑪和今年太魯閣號事故後的發言，看來看去，就是在「改革台鐵」這個框架下換句話說，還說經過兩年的時間，已經處理了109項改革事項，這讓他忍不住問「這樣改革比例高達75.7％耶？改在哪裡？」

蔡英文表示，台鐵改革，將朝「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵財務長期虧損」、「台鐵經營模式」等三大方向進行。她指出，2018年普悠瑪事故後隔年1月，行政院對台鐵的改革，提出144件事項，經過2年，已處理109項，剩餘的是需要長時間處理，一定會逐步完成，改革必須按部就班處理。

對此，黃健豪8日在臉書提到，2018年說要改革，結果改到現在，台鐵還是那樣，發生事情後又再說改革，但看不出來這次說的改革，和上次說的改革，有哪裡不一樣，改革台鐵當然是政府的責任，但上次做不到，這次又為什麼能做到，「我們為什麼不必懷疑政府？而且我為什麼要跟妳一起努力？我能努力什麼？真的莫名其妙。套一句家屬的話：『每次妳都說聽到了，每次都沒做到』」。

另外，黃健豪說，已經處理了109項事項，那這樣改革比例高達75.7％耶？改在哪裡？總統、院長、部長可不可以開示一下，因為他記得媒體有報導，那份台鐵總體檢報告從時任行政院長賴清德下台之後，就再也沒提過了，所以不知道109項到底是改了什麼，且報告中提到在2020年底前要建置完「邊坡全自動監測系統」在哪裡？如果有按時完成，那麼還會發生太魯閣號事件嗎？

最後，黃健豪更批，水果出口隨便就拿10億出來補貼、政府帳面上買數位廣告的錢一年就可以將近30億、觀光基金200億一年就可以燒光，但做個可以救命的邊坡監測只要2.75億，為什麼就是沒做？網友見狀則是留言寫下，真的笑死，改革大內宣。還有人認為黃健豪說出人民的心裡話。

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(中時新聞網)