國民黨新北市議員葉元之持續替行政院長蘇貞昌計算太魯閣號事故後神隱天數，今天已經來到第九天。葉元之說，蘇貞昌今日又無公開行程，持續神隱到了第9天，不敢出來面對媒體。他真是有史以來最輕鬆的行政院長，沒事就做做梗圖宣傳自己，有事就躲起來不出面。大家不妨來猜猜看，蘇貞昌會躲到什麼時候？

葉元之說，面對國人疑問，蘇貞昌一律指派發言人羅秉成說明，但羅秉成這防火牆做的實在很不稱職，問題說明的漏洞百出，只會玩數字遊戲，反而更讓人覺得蘇貞昌是心虛不敢出面，真是一個提油救火的豬隊友。

葉元之批評，外界質疑的是蘇貞昌對於改造台鐵組織文化的不重視，沒有改革決心，結果行政院居然說「我有花錢所以我重視」，一副員外心態。試想，假設有父母沒時間照顧小孩，遇到狀況就是拿錢出來，這就能證明這父母關心小孩嗎？

葉元之指出，羅秉成面對外界質疑，蘇貞昌沒有核定台鐵總體檢報告一事，也是大玩數字遊戲，說檢討報告中的144需改善事項，已完成109項，結果被踢爆部分事項，未做完就解列，而台鐵應成立跨部會委員會，也根本沒成立。

葉元之認為，花錢當然容易，但面對較費心的台鐵改造問題，蘇貞昌就不願花心力解決，現在還派發言人用數字來欺騙社會大眾，想各種理由自圓其說。只是當數字被戳破後，就更加證明蘇貞昌現在只想推卸責任，不如趕快自己出來面對吧。「明天第10天了，蘇貞昌會出現嗎？」

(中時 )