52台空頻逾4個月，部分系統台19日上架華視替補。NCC先關掉中天，再強勢欽點華視，民進黨對媒體的掌控步步進逼，想要效法威權時期的國民黨，但掌握媒體，就能延續權力嗎？

關掉中天，當然是要讓其他新聞台產生寒蟬效應，與其被人喜歡，民進黨寧可被人畏懼。清朝興文字獄，文人只能去做訓詁；國民黨查緝黨外雜誌，結果是蔡英文總統所說的「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」；今天民進黨也希望創造自己的威權時期，也希望「大家都選擇服從」。

民進黨派系的代理人戰爭

威權時期的媒體確實有一個無形的框架，稱不上新聞獨立，但政商還是分離的，仍有部分言論自由；現在的執政黨號稱民主進步、黨政軍退出媒體，實質上則是與媒體共生，藉由媒體攻擊在野黨與批評者，以確保權力；媒體老闆則得到政府標案、變更地目等回報。

從2007年蘇貞昌認為「不是輸給謝長廷，是輸給某電視台」開始，民進黨每個人都想有個媒體老闆作為後盾，但蘇貞昌身為閣揆，所作所為仍讓外界費解，就算希望親綠媒體進駐52頻道，綠媒也不只一家，為什麼NCC獨鍾華視？

即便NCC軟硬兼施，現在也只有部分系統台（市占率25.58%）選擇華視替補52頻道，尚有其他系統台（市占率16.62%）青睞台視，其餘系統台則觀望不前。面對以台視替補52台的申請案，NCC以「不審查不駁回」應對，希望系統台在空頻虧損的壓力下，知難而退。

為什麼有系統台堅持拒絕華視？那是因為華視的收視群眾落後其他媒體一大截，只能提出每月0.3元的上架費；相形之下，台視卻願意提供每月2元的上架費，幾乎是華視的7倍。頻道一旦上架就很難改變，系統台在商言商，知道只要今天鬆口讓華視上架，未來就要永遠地虧本下去，雖然NCC用拖延戰術，他們還是寧願讓頻道空著，以拖待變。

至此，已是NCC與系統台的僵持，是政黨勢力與市場機制的拔河。NCC忘了自己是獨立機關，認為只要把時間拉長，堅持不審台視，系統台自然會屈服；系統台則認為，NCC畢竟是政府機關，有什麼理由永遠不審台視？

NCC強迫系統台接受上架費遠低於他台的華視，等於是要系統台補貼民進黨，好達成自己的目的，即使出發點是好的，也不能掩蓋法律與道德的爭議。何況這齣「52台新主人」的戲碼，本質上是民進黨內各派系的代理人戰爭，再更本質一點，是各派系背後媒體的一場角力。對於現任行政院長蘇貞昌來說，新的52台光是「親綠」是不夠的，還必須要「親蘇」，這自然會引起黨內其他派系的反彈。這些反彈，是不想被趕鴨子上架的系統台，對抗NCC的本錢。

親政府標籤閱聽眾難信賴

眼看與系統台僵持不下，NCC又發函金管會，要調查支持台視的富邦系統海外金流，雖沒有證據證明兩者相關，但中天關台有例在先，對當事人而言，政治壓力溢於言表。NCC已經表明偏好華視，又要去調查擁台視的系統台，難脫瓜田李下之嫌。

民進黨內部的政治問題，外界沒有置喙餘地，讓人訝異的是，民進黨居然連內部競爭都可以動用公權力當武器，這是威權時期的國民黨不會越過的紅線。華視隸屬公廣集團本應超然獨立，現在卻直接在民進黨內靠行站隊，姓黨姓蘇，這不也太踐踏媒體了嗎？

民進黨忘了，媒體的影響力不在於他的家數，而在閱聽眾的搖控器、滑鼠上。當年國民黨越是查禁，黨外雜誌越是暢銷，道理很簡單，政府越擔心人民知道的事，人民就越想知道。NCC若要持續干涉新聞自由，介入系統台的商業行為，等於是將所有媒體貼上一個「親政府」的標籤，到最後就算政府真的做得好，閱聽眾也不信了。

更不要說，控制媒體對民進黨自己是件好事嗎？丁允恭上班時間在局長室發生性行為，王定宇向顏若芳「租屋」，台鐵大剌剌地用1500萬養公關公司，這都是仗著媒體關係好，「靠勢」的結果。絕對的權力使人絕對的腐化，民進黨真的要飲鴆止渴？