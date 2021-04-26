外傳民進黨有意讓桃園市長鄭文燦參選台北市長，副總統賴清德今天表示，鄭文燦是民進黨優秀人才，相信黨內會有好的安排。民進黨5月將啟動國政說明會，他會盡可能到地方充分說明。至於駐日代表謝長廷近日引爆的核廢水爭議，他則笑而不答。

賴清德今天上午出席保生文化祭保生大帝聖誕三獻禮祭典，會後接受媒體聯訪，賴清德表示，非常高興受邀請見證台灣信仰中心、保安宮文化季三獻禮祭典，這個祭典非常隆重傳統，充分彰顯保生大帝的神威。

他恭祝保生大帝聖誕千秋，神威顯赫，保安宮香火鼎盛，保佑台灣國泰民安、防疫成功、風調雨順，祈求早日天降甘霖、台北市和其他縣市平安順利。

對於日前邀請美國在台協會台北辦事處長酈英傑等駐台使節赴阿里山出遊，賴清德表示，台灣是世界的朋友，也應該要跟世界交朋友。這次邀請美國、英國、新加坡的駐台代表一起去走阿里山特富野古道，背後的意義就是好東西要跟好朋友分享，把台灣山林之美分享給國際友人。

他說，外賓們都很讚嘆，阿里山林相豐富、古木參天，也對阿里山許多原生植物嘖嘖稱奇，中午在達邦部落吃阿里山傳統美食，他們也說非常好吃，這趟古道之行，大家都非常高興，留下深刻印象，也藉此讓更多人了解台灣還有許多步道都非常美麗，大家應該多多使用，促進個人健康，他未來會持續推動健康台灣的理念。

外傳民進黨有意讓桃園市長鄭文燦參選台北市長，賴清德指出，鄭文燦在桃園市的施政很成功，他是一位好市長，也是民進黨內優秀人才，相信黨內會有好的安排。

至於民進黨將舉辦的國政說明會，他說，他身為副總統，有責任幫忙說明宣傳，所以，民進黨舉辦的國政說明會，他將盡可能到地方做充分說明，希望得到民眾的支持。

媒體詢問針對核廢水議題，駐日代表謝長廷連續發文引發爭議，是否會建議謝長廷不要再發文？對此，賴清德則是尷尬的笑說「謝謝喔！謝謝」，隨即離去。

(中時 )