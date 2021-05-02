賴清德副總統今天前往大龍峒保安宮出席獎助學金頒獎典禮表示，保安宮在疫情特別困難的期間，幫助了義大利、西班牙、馬拉威等國家，董事長廖武治也成為台灣第一個被教宗召見的非天主教的宗教領䄂，他也期許這股善的力量能夠持續下去。

保安宮今天舉行出席「2021保生文化祭獎助學金頒獎典禮」，賴清德表示，他代表蔡總統恭喜每一位得獎的同學，勉勵大家要有堅毅的勇氣，也期許未來能夠秉持保安宮濟世助人的精神回饋社會。

保安宮自清嘉慶9年丶西元1804年重建兩百多年來，香火日益鼎盛，已經成為台灣信仰中心。近年更專注興辦公益慈善及社會教化工作，除頒發獎助學金，對弱勢民眾也頒發補助金，對長輩頒發敬老禮金。

賴清德指出，保安宮也辦理中西醫義診以及頒發醫療奉獻獎，而且不僅是幫助台灣有需要幫助的人，也推廣到國際社會去。在疫情特別困難的期間，保安宮也幫助了義大利、西班牙、馬拉威等國家；此外，廖董事長也是台灣非天主教的宗教領袖中，第一個蒙教宗召見的，「非常令人欽佩」。

他說，保安宮自1994年開始舉辦保生文化祭，除了有傳統的民俗活動，包括傳統戲曲演出，還有藝閣、陣頭等，也特別辦理祈福法會、遶境嘉年華，以及延續傳統的放火獅活動；還有許多藝文活動，「也就是說，把廟會轉變為文化盛會，這在台灣是非常難得的」。

賴清德提到自己是鄉下長大的孩子，對於這種廟會活動非常有感。在台灣，廟其實就是生活的重心，在信仰以外，也是公益的化身，幫助周遭的弱勢民眾。

他引用德蕾莎修女的話說，多數人少有機會去做偉大的事情，可是我們可以用偉大的愛，去幫助許許多多的人，去成就許多溫暖的事情。期許這股善的力量能夠持續下去，「也許我們比較困難、辛苦，但是只要努力，未來一定有機會幫助別人」。

(中時 )