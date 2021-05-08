活動與八田與一的後代八田修一等人視訊連線。（劉秀芬攝）

台日連線進行手舞表演。（劉秀芬攝）

嘉南大圳開工滿百年，台日連線於台南八田與一紀念園區舉辦盛大紀念活動，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌同時出席，蔡英文指出，嘉南大圳的建設見證了台日之間的情誼，她期許台灣和日本互相扶持，持續貢獻力量，除了攜手阻止疫情蔓延，也共同為百年後的子孫留下美好環境。

由文化部與台南市府合辦的「百年圳流—嘉南大圳開工滿百周年紀念活動」，由於受疫情影響，日本友人無法到場，活動現場與金澤市山野市長、八田與一的後代八田修一視訊連線，日本前首相森喜朗、安倍晉三，日本眾議院議員古屋圭司等人也預錄祝賀追思影片。

蔡英文表示，能完成嘉南大圳這麼重要的建設，要歸功於負責設計、監造的八田與一技師，以及所有參與施工的台灣、日本技術人員和勞工；這段歷史，見證了台日之間的羈絆。

蔡英文說，百年來，嘉南大圳的水流沒有停止過，台灣和日本之間，在技術上、經濟上、農業和文化上，也都維持著緊密的交流。她特別感動於日本友人的參與，「各位的參與，一起見證了台日的情誼」；她相信，因為我們共同的努力，台日的情誼也將會繼續流傳下去。

蔡英文說，疫情影響了全球，人和人之間失去了面對面交流的機會，台灣正遇到嚴峻的水情考驗，在這樣的時刻，緬懷八田技師建設嘉南大圳的事蹟，格外有意義。

蔡英文希望，台灣和日本不但要互相扶持，更要一起貢獻力量，阻止疫情的蔓延。因應氣候變遷，我們也要攜手合作，學習當年八田技師的勇氣、視野和執行力，一起為百年後的子孫，留下美好的環境。並衷心盼望疫情早日平息，日本的好朋友們，包括八田家族的後代，都可以再次來到太灣，來烏山頭水庫走走，也和我們聚一聚。

(中時 )