台中市西屯區公一之三公園周邊設有雨水調節回收池，水源補注受限及氣溫驟升等因素，導致池內優養化嚴重。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯潮洋溪近來因為缺水，水源銳減。（盧金足攝）

台中市西屯區公一之三公園周邊設有雨水調節回收池，池中有大量草魚、吳郭魚等魚群，近期因水情嚴峻，水源補注受限及氣溫驟升等因素，導致池內優養化嚴重，台中市建設局在不影響民生用水情況下，緊急取用5公噸的周邊建案工地地下水援助補水，水位已上升10公分，魚群獲得水源後瞬間活躍起來。

建設局長陳大田表示，搶救魚池共動員4名清潔及稽查人力，將魚群打撈集中管理，再取用周邊建案工地地下水於最低窪處水池進行補水，短暫為魚群解渴、增加池中含氧量。

此外，周邊3處水池也進行清淤、清除藻類工作，同步維護水質及當地生態環境；建設局除定期派員記錄水位，也密切觀察景觀生態變化，在水位降低前即透過回收水進行補水作業，確保魚群生態無虞。

全台各地水庫蓄水量持續下滑，不只人們生活受到影響，生態環境也備受考驗，建設局呼籲市民共體時艱、節約用水，期間可善加利用6處水資源回收中心及65處新建建築工地地下水，可作為澆灌或居家清潔用途，不可飲用或用於直接接觸人體上，珍貴再利用水資源。

(中時 )