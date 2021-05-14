屏東縣出現今年全國首例本土日本腦炎確診病例，為居住新園鄉40多歲獨居男性，發病日為5月4日，因發燒及全身無力等症狀至醫院就醫採檢通報，經疾病管制署實驗室檢驗於14日確認感染日本腦炎，目前住院治療中。

屏縣衛生局在接獲通報後，立即進行相關疫情調查，經查個案近期皆無旅遊史，住家附近有豬舍等高風險場所，防疫人員已至個案居住地周邊進行懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強對附近民眾之衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

依據疾病管制署監測資料顯示，2016至2020年全國同期截至5月14日止，僅分別於2016及2019年各發生1例確定病例數，以40歲以上成人較多。

日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

屏縣衛生局長施丞貴表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上幼兒，應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

(中時 )