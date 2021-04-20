行政院前發言人丁怡銘回鍋政院，連日引發爭議。國民黨在臉書粉專發文，舉五例證明「丁怡銘有多大牌？」並指丁怡銘過去利用假消息攻擊牛肉麵業者，如今回鍋政院，突顯當初的道歉毫無誠意，再參考現在媒體爆料的內容，更證明丁怡銘表面請辭，實際上仍然參與政院工作，變成地下發言人！如此有權無責，誰在背後力挺護航？就是蘇貞昌院長。

國民黨說，丁怡銘有多大牌？一、繼續指揮政院小編製做哽圖與媒體連繫業務；二、參與政院和民進黨團召開的行政立法政策協調會報；三、進出政院只需「刷臉」，免拿識別證；四、參與現任發言人擬稿工作、掌握發言內容；五、回任政院顧問後，竟直接打電話到立法院長游錫堃的辦公室，質問游幕僚有無向媒體放話「蘇貞昌為了閣揆大位，對公投避戰」。

國民黨說，行政院和立法院是權責分立的憲政機關，行政院顧問哪來的職權，可以直接打電話去立法院長辦公室興師問罪？此舉完全是行政權干擾立法權，嚴重破壞五權分立的憲法精神。

國民黨指出，丁怡銘能夠如此大牌，就是因為有蘇貞昌院長在背後力挺，讓丁怡銘知道自己就算出包，也完全沒有責任，避個風頭就能繼續回到政院作威作福，無視「行政立法分際」，破壞「責任政治」，踐踏「人民信任」。

國民黨強調，面對媒體的報導，難道蘇貞昌院長不用出面給全民一個解釋和道歉嗎？還是要繼續用「給年輕人一個機會」的理由來敷衍了事？

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(中時 )