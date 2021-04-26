謝長廷再發文堅稱台排核廢水 鄭麗文大罵：根本台奸！

駐日代表謝長廷近來頻為日本擬排放核廢水護航，多次在臉書上發文，但卻屢遭打臉指出相關資訊都有錯誤；對此，國民黨立院黨團今(26)日召開記者會，黨團書記長鄭麗文痛批謝長廷身為台灣政府的官，卻頻頻「貶台挺日」，為日護航，怒轟「你到底是哪國人？難道日本政府有付你錢嗎？」

謝長廷稱台灣也排放核廢水的言論引發爭議，國民黨檢舉謝長廷散播假訊息，謝長廷也出示證據反擊；但謝長廷的貼文卻被抓包偷偷更改，把臉書原文中「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議」，「儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」改成「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，引發批評。

對此，鄭麗文痛批，謝長廷這樣一而再、再而三的為日本說話，站在日本那邊，打壓台灣，完全不像是一個我駐外單位所應該要做出的發言，到底是為什麼？難道日本那邊有另外聘請謝長廷、付他錢嗎？沒有吧？

「日本人沒付你錢你都可以為了他們胡說八道成這樣子，真是丟人現眼！」鄭麗文表示，中華民國到底為什麼會出現這麼樣一個含血噴人的駐日代表？到底是誰派去的？謝長廷「媚日賣台」成這個樣子，蔡英文跟蘇貞昌竟然束手無策！鄭麗文呼籲蔡政府，「趕快把謝長廷叫回來吧！」

【LIVE直播】國民黨立院黨團召開「謝長廷媚日賣台 蔡英文蘇貞昌束手無策！」記者會｜2021.04.26

(中時新聞網)