根據《美麗島電子報》以及《TVBS》今(26)日公布的民調結果顯示，台中市長盧秀燕不僅在施政滿意度上表現亮眼，且2022年地方選戰中，民進黨可能推派的市長候選人綠委蔡其昌、何欣純等，在支持度上也都難敵盧秀燕。對此，前立委沈富雄感到十分訝異，同時他也發現盧秀燕有在效法新北市長侯友宜，只是大家看不出來，他還吐槽了同台的台北市議員王世堅的說法，並指2022年地方選舉民進黨應該無法攻下台中。

看完盧秀燕的民調結果，沈富雄今在政論節目《平論無雙》中表示，這個結果他很訝異，因為上次市長選舉中，盧秀燕並不是贏的非常漂亮，當時也認為，若下次要爭取連任，國民黨的縣市首長中，盧秀燕恐怕也是相對比較危險的，而台中也是民進黨想再拿回來的縣市，雖然她的做法不是非常亮麗，但沈富雄覺得，盧秀燕已經開始慢慢在學侯友宜，「學到讓你看不出來」。

對於台中捷運通車典禮，沈富雄指出，影片中有貢獻的人擺了那麼多不見好事，盧秀燕也承認拖太久，如果沒拖那麼久，哪需要擺那麼多大頭照？接著，沈富雄對一旁的王世堅說，「你剛說那是深水區，她不碰，民調高，那難道不是事後證明她的選擇是對的？她如果聽你的話，深水區去碰，現在民調比較低，那你就高興了，你是為誰高興？你為蔡其昌高興，不是這樣嗎？」

沈富雄指出，現在盧秀燕該撿槍的時候也撿槍了，就是中火，如果要說中火沒處理好，但她撿到槍，因為空氣汙染讓她可以賺到很多票，而台中捷運試營運時，車廂連結器的軸心出問題，那時候我們替她嚇了一身冷汗，但她處理的好像責任都有各自歸屬，而她的部分最小，這就是她厲害的地方，「所以我現在覺得，台中市民進黨恐怕拿不回來」。

(中時新聞網)