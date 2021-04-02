中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

大陸復星醫藥執行長郭廣昌日前接受外媒訪問表示，願意販售台灣由BNT與復必泰合作的新冠疫苗。對此我國中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥1日表示，未收到BNT原廠要與復星醫藥洽談的訊息，對此說法還需進一步研議。不過，資深媒體人陳揮文1日晚間在廣播節目中研判，「陳時中準備妥協了，但臉拉不下來」。

復星醫藥執行長郭廣昌在受訪時指出，台灣屬於BNT疫苗的大中華區供應範圍，願意售台由BNT與復必泰合作的疫苗。莊人祥則回應，會針對這部分進行研究，必須先了解所提供的疫苗是在大陸製造還是德國，若是在大陸製造，目前「依法」仍然是無法進口。

陳揮文1日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，現在台灣拿到的AZ疫苗施打率很低，當初預計六萬人施打，現在才約一萬名醫護人員，「醫護人員不打疫苗我尊重，是我也不打，因為台灣疫情安定為何要打？幹嘛不等輝瑞、莫德納。陳揮文還表明自己不會打國產疫苗。而針對復星醫藥的說法，陳揮文透露，其實陳時中之前接受媒體專訪，就已洩密說要承認大陸疫苗，雖後來陳時中強調「我們沒有承認（大陸疫苗）的問題，只是不排斥」，回頭去看大陸復星醫藥願提供台灣疫苗，「你覺得是巧合嗎？當然不是巧合！」

因此，陳揮文說，「我的研判陳時中準備妥協了，準備從上海復星買輝瑞疫苗，但臉拉不下來，因為之前逢中必反，要疫苗廠商要把台灣當國家交易，但誰把你當國家交易?不是說大陸疫苗都不要嗎?一直罵得很難聽，陳時中現在拉不下臉」。

陳揮文指出，之前陳時中明明說「大中華區」只是形容詞，未來會提醒想跟台灣交易的國際廠商，正視台灣是個國家，那現在要買嗎？陳揮文說，陳時中現在下不了台，且一直有人覺得陳做很好，我都不曉得怎解釋，「他整個疫苗採購就是失敗的嘛、現在下不了台」。

(中時新聞網)