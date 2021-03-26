對於歐陽娜娜、彭于晏等臺灣藝人也與抵制新疆棉花品牌解除代言關係，行政院長蘇貞昌回應，有些人不知輕重或為自己利益，不知人權重要性等語，網友大酸「蘇貞昌在講人權耶」、「有些人欺騙神明為己利益」，更有人怒嗆「關你屁事阿，缺水解決了沒？有空管新疆棉花咧」！

近日美歐與大陸就新疆議題高調地相互制裁，大陸選定從瑞典知名品牌H&M下手，官方媒體開始在社群網站上呼籲抵制這家禁用新疆棉花的外商服裝公司，並在網上引發網民熱烈回應。

根據「良好棉花發展協會」(Better Cotton Iniciative, BCI)組織去年10月指控新疆持續強迫勞動與侵犯人權，因此禁止其成員使用新疆生產的棉花。而在BCI的會員中有很多是全球知名品牌，包括PUMA、Nike、H&M、優衣庫、Muji、GAP、宜家、Burberry、Adidas、New Balance等等。

大陸網友隨之發起抵制品牌聲浪如潮水般湧來，眾多為外國品牌代言的藝人公開表態，終止與外國品牌合作關係，其中除大陸知名藝人楊冪、迪麗熱巴等人之外，還包括多位在大陸發展的臺灣藝人如彭于晏、歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢等。

對於歐陽娜娜、彭于晏等臺灣藝人也與抵制新疆棉花品牌解除代言關係，行政院長蘇貞昌回應，有些人不知輕重或為自己利益，不知人權重要性，做出不符合國家利益或不尊重人權的言行，如果有觸犯法律，我們是法治國家，如果沒觸犯法律程度，希望大家一起為人權發聲。

網友則大酸蘇貞昌，「有些人欺騙神明為己利益」，「蘇真昌政府自相矛盾，一邊罵大陸，一邊藉ECFA賺大陸的錢」、「蘇貞昌在講人權耶」、「疫苗採購要不要先說清楚」、「蘇貞昌騙神明、挺萊豬」、「關你屁事阿，缺水解決了沒？有空管新疆棉花咧」、「好了啦」、「人民有權利選擇不吃萊豬，但是政府卻拒絕標示萊豬，人權何在？」「人權？臺灣在民進黨執政下還有嗎？真是大言不慚」！

(中時新聞網)