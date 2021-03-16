已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到與民進黨發言人顏若芳疑似同居，王定宇15日上午現身立院對外說明，針對租屋問題，他表示不想繼續租了。此事也引起網友熱議，有網友直言，「房客翹家了」，並指出，王定宇向顏若芳租房時，租賃契約不知道是否有以紙本記載，若只是口頭約定，那要如何賠償房東損失？

針對王定宇所言，臉書粉專《歷史哥澄清唬》今(16日)發文指出，「房客蹺家了」，並點出王定宇和顏若芳之間租屋契約上的問題，「租賃契約不知道有沒以紙本記載？如果是口頭約定，房東的損失要怎麼賠償呀？」

至於顏若芳15日時表示，私事造成公眾資源浪費討論，她深深感到抱歉，並深自檢討，暫不進行對外發言工作。《歷史哥澄清唬》感嘆，房租有沒有繳其次，但工作被暫緩，「真的好悲情啊，偉哉民進黨，為何租房子給人家會對工作權影響那麼大啊？但只限定女性工作權受影響」。

《歷史哥澄清唬》也批評王定宇，「說走就走的房客，說知道就知道的家人」，並為顏若芳抱屈，「自我檢討的房東，明明沒有報導卻被說浪費公資源的媒體，范雲呢？」

網友們也留言回應，「8000元租新房子還貴？怎麼說？」、「房客房東前後好多冠名喔」、「不再租了？理由實在很差啊」、「不管一男一女還是一男二女，這種好康月租八千還真划算，繼續租才對」。

【悲情房客蹺房東】 #爽到他艱苦到她 不租了不租了 房客蹺家了 租賃契約不知道有沒以紙本記載? 如果是口頭約定房東的損失要怎麼賠償呀? 房租有沒有繳其次 但工作被暫緩 真的好悲情啊 偉哉民進黨 為何租房子給人家會對工作權影響那麼大啊? 但只限定女性工作權受影響 #說走就走的房客 #說知道就知道的家人 #自我檢討的房東 #明明沒有報導卻被說浪費公資源的媒體 #范雲呢? #王定宇 #王八千 #顏若芳 #分租 由歷史哥澄清唬發佈於 2021年3月15日 星期一

(中時新聞網)