國民黨臉書粉專發文打臉陳亭妃。（摘自國民黨臉書粉專）

大陸暫停進口台灣鳳梨，引發藍綠對嗆，民進黨立委陳亭妃宣稱國民黨執政時期把農業技術外移到中國大陸，國民黨昨在臉書粉專引用三則新聞反擊，不過陳亭妃上午仍開記者會，批評馬政府執政期間中國大陸成立「台灣農民創業園」，時任農委會主委的陳保基，更曾擔任中方兩岸農業顧問。國民黨文傳會主委王育敏反嗆，執政黨別事事都甩鍋給前朝和「馬維拉」，且陳踢爆的不是馬政府是「扁政府」，2005年扁政府陸委會報告坦承技術外流，以及2015年民進黨里長太太將種苗技術外流到中國大陸。

王育敏說，民進黨執政已進入第6年，仍萬事甩鍋給前朝和「馬維拉」，這種甩鍋的執政模式，人民已經不買單，更何況被踢爆的是扁政府，不是馬政府。

王育敏呼籲綠營人士，不要萬事推託給前朝，完全執政就要完全負責，人民是要看到務實的民進黨，會為人民解決問題的民進黨，不是萬事都甩鍋的民進黨。

國民黨昨已在臉書粉專引用三則新聞連結，指斥2005年扁政府時期，陸委會、農委會都指出台灣的種苗與品種技術流入大陸；2015年還有民進黨里長的配偶涉嫌外流金鑽鳳梨種植技術到海南島。國民黨強調，民進黨假新聞製造中心又來了！蔡政府別再推卸責任！農民權益誰來顧？

國民黨表示，面對中國大陸暫停進口台灣鳳梨，國民黨第一時間想的就是如何刺激內銷、協助果農減少衝擊，但是民進黨做為執政黨，卻只會打口水戰，把責任推給前朝和在野黨，陳亭妃立委甚至宣稱是國民黨執政時期把農業技術外移到中國大陸。但是這種毫無證據的栽贓抹黑，對果農、對台灣農業發展而言，一點實際幫助都沒有。

國民黨說，有三點事實打臉陳亭妃。第一、農技外移，民進黨難辭其咎。自從台灣加入WTO之後，兩岸持續開放農產品進出口，農業合作也越來越頻繁，經查詢「自由時報」2005年的新聞，當時陸委會就有報告指出，台灣的種苗與品種技術流入中國大陸，而當時的農委會也坦承，民間自行開發的技術外流，政府很難管控。2005年還是陳水扁前總統執政時期，若要推諉前朝，那不得不問當時的民進黨政府做了什麼？

第二、馬政府採取實際作為保護台灣農技。馬英九執政時期，對於台灣農業技術的境外授權，設置實際管理規範，2011年農委會設置「農業智慧財產權審議會」，建立赴中國大陸農業技術管理機制，確保只有經過農委會許可的技術，才能視個案予以境外授權。馬政府也與中國大陸簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，讓台灣農產品的專利、商標和品種權，在中國大陸能夠有保障。

第三、媒體報導：民進黨里長涉嫌外流鳳梨種植技術。陳亭妃在罵完國民黨之後，立刻被網友起底，發現現在中國大陸之所以擁有金鑽鳳梨的種植技術，是民進黨籍蔡旭升里長的配偶周才娜，在2015年為了創業，於是把金鑽鳳梨的種植方式帶到海南省。國民黨無意在複雜的農業問題上抓戰犯，但是陳亭妃在推卸責任之前，還是先做好查證，免得每次都在事後慘遭打臉。

(中時 )