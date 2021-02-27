【政新鮮】2022北市長選舉大亂鬥 王世堅曝這時間確定人選

2022台北市長選舉全面開戰，藍綠兩黨都已開始積極地佈局，藍營點名台北市議員羅智強、立委蔣萬安，綠營則點名衛福部長陳時中以及新境界智庫副執行長吳怡農。台北市議員王世堅接受《中時新聞網》採訪透露，綠營除了陳時中、吳怡農這兩張好牌，甚至還有前文化部長鄭麗君和基隆市長林右昌。至於兩黨的人選什麼時候確定，他果斷預言，「再過個半年，這態勢就會逐漸明朗」。

日前國民黨邀請柯文哲參加智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，引發熱議，被視為「藍白合作」。王世堅對此表示，柯文哲會為了壯大他個人，不惜犧牲他的徒眾，「我們綠軍支持你柯文哲，結果你上位後，背棄我們綠軍的理想、堅持還有感情」；除此之外他也提到，「同樣六年前，你號召組在野大聯盟，響應你的只有親民黨，臨到末了你不和宋楚瑜講清楚，卻要黃珊珊和你私奔」，痛批柯文哲背棄他的政治前輩宋楚瑜與親民黨。

王世堅感嘆，「我很替黃珊珊抱不平啦，不論她的能力、經驗，還有她對政治的熱情、抱負，其實都遠優於柯文哲，她擔任副市長這一年來，真的是竭盡所能」，他更強調，「現在台北市是有事黃珊珊，沒事柯文哲」。最後他直言，若黃珊珊的民調受柯文哲拖累沒辦法拉高，柯一定會像過去背棄親民黨一樣，犧牲黃珊珊去和藍營的蔣萬安結盟，是非常有可能的事。

(中時新聞網)