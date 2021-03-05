台北市長3雄爭霸誰勝？命理專家：他2022走大運

國民黨立委蔣萬安近日在節目上透露將迎二寶，消息驚喜各界。 命理專家小孟老師上個月接受《中時新聞網》獨家專訪時神算：「蔣萬安2022年會走大運，而且現在有懷孕跡象，如果生子的話，孩子更會帶旺氣勢！」

2022年台北市長選舉即將開戰，各政黨都已展開布局，國民黨立委蔣萬安(圖中)、民進黨衛福部長陳時中(圖右)，以及現任台北市副市長黃珊珊(圖左)都被視為可能人選。(圖/合成照)

幫蔣萬安的牌是權杖十逆位，代表他現在壓力很大。(攝影/陳宏睿)

2022年台北市長選舉即將開戰，各政黨都已展開布局，國民黨立委蔣萬安、民進黨衛福部長陳時中，以及現任台北市副市長黃珊珊都被視為可能人選。小孟老師運用塔羅牌預測這三人誰的運勢最旺，他表示幫蔣萬安抽到的牌是權杖十逆位，代表他現在壓力很大，而牌中的房子代表家產，表示之後會有家產被清算的可能，不過小孟老師認為蔣在2022年會走大運，且很有可能現在已有懷孕跡象，如果生子的話，氣勢更會因為這個小孩帶旺。

陳時中的牌為錢幣七正位，代表他現在很忙，想要打選戰又想要顧防疫，對於未來也很有焦慮感。(攝影/陳宏睿)

小孟老師幫陳時中抽到的牌為錢幣七正位，代表他現在很忙，想要打選戰又想要顧防疫，對於未來也很有焦慮感，但小孟老師指出，牌中可以看出現在大家會認為陳時中非常老練，在防疫方面也有功績，因此會是蔣萬安強勁的對手。

黃珊珊的牌是權杖五正位，代表她會被兩派夾擊。(攝影/陳宏睿)

最後，老師幫黃珊珊抽到的牌是權杖五正位，代表她會被兩派夾擊，或者其他人會認為她根本選不贏而不想理會，老師也點出黃想在兩派中勝出較為困難，但可以藉此機會累積知名度和人脈，也建議她可以多穿紅色或咖啡色系的衣服，會有助於運勢的提升。

(攝影/陳宏睿、剪輯/范佐意)

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(中時新聞網)