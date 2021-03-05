蔣萬安接受節目《陶口秀》專訪時，透露家中將有新成員，全家人都很期待。（圖／泰坦星文創提供）

國民黨立委蔣萬安與老婆結婚多年，育有一子蔣得立，而他日前上網路節目《陶口秀》接受專訪，暢談和兒子的相處點滴，並分享家庭生活，相當甜蜜，過程中，主持人陶晶瑩詢問是否有生第二胎的想法，他更大方分享「on the way！已經4個月了」答案一出，瞬間讓不少人都相當驚訝，也為夫妻倆送上祝福。

當天錄影時，陶晶瑩詢問蔣萬安是否有第二胎計畫，蔣萬安直接說出「on the way！」此答案讓陶相當驚訝，於是再次確定「是已經有了嗎?」蔣也大方分享，「已經4個月了，剛好可以跟大家分享這個喜悅」，是一位男寶寶，全家人都對即將到來的新成員非常期待。

不只如此，蔣萬安也開心分享跟大兒子蔣得立的互動，像是在穿搭與購物方面，他透露，很多時候都是請兒子幫忙決定的，因為兒子很有主見，非常知道自己的喜好，常常馬上就能給他答案。另外，其實從蔣萬安臉書影片也能看出他和兒子感情相當好，像是農曆年時他就曬出兩人玩吉祥話測驗的小遊戲，且在影片的最後，蔣得立突然要爆料，卻被他阻止「不能再爆爸爸的料了！」

至於，目前是否有參選台北市長的想法，蔣萬安在節目中則是語帶保留，僅說「只要是我的責任，我一定會一肩扛起。」

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(中時新聞網)