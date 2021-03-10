大陸寶鋼4月熱軋大漲300元人民幣 中鋼吃定心丸 10:122021/03/10 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸龍頭鋼廠寶鋼開出4月份內銷盤價，調漲熱軋、厚板、普冷、非方向性高效牌號與高牌號等相關鋼品價格，每公噸漲100～300元人民幣，其中熱軋主力鋼材每公噸大漲300元人民幣。對於寶鋼這項漲價舉動，中鋼認為，符合預期，將有助於鋼市的正面發展。 戲劇性轉折 東元、寶佳大和解 共推董事 特斯拉股價敗部復活強漲2成 概念股嗨 (工商 ) #中鋼 #寶鋼 #熱軋 #大陸寶鋼 #熱軋大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》寶鋼4月盤價續漲 中鋼開高盤舖路 12:002021/03/10 財經 台積電彈回600又沒力了 台股漲百點遇賣壓 09:322021/03/10 財經 大陸數位人民幣公測 9.5萬人嘗鮮 04:102021/03/10 焦點新聞 浪漫一波 礁溪晶泉丰旅「餡入愛情」住房專案開賣 11:432021/03/10 生活 《韓股》受那斯達克帶動 韓股連4跌止步 12:342021/03/10 財經 造車新勢力三雄 擬二次赴港上市 04:102021/03/10 全球財經 雙低股回神 台股逆轉勝 04:102021/03/10 證券．權證 人行研究助攻 拚人民幣國際化 04:102021/03/10 焦點新聞 《其他股》三能去年獲利看俏 今年電商業務成長動能強 12:512021/03/10 財經 滬指半日漲0.7％ 深成指漲1.5％ 12:202021/03/10 財經 台灣人在大陸》大陸婚戀市場上 那些天真的台灣男女 08:322021/03/10 徵文 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 台日合作！新一代電晶體架構曝光 台積電2奈米穩了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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