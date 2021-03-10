大陸龍頭鋼廠寶鋼開出4月份內銷盤價，調漲熱軋、厚板、普冷、非方向性高效牌號與高牌號等相關鋼品價格，每公噸漲100～300元人民幣，其中熱軋主力鋼材每公噸大漲300元人民幣。對於寶鋼這項漲價舉動，中鋼認為，符合預期，將有助於鋼市的正面發展。

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