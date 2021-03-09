國民黨立委蔣萬安今日在立法院質詢時指出，2020年台灣首度「生不如死」，出生率降低，有很多年輕民眾不敢生，是因為公托、公幼的名額和補貼不足，希望比照日本，建立專責機構負責少子女化問題。

行政院長蘇貞昌回應，政府有心在做，但不是立竿見影。相關政策整合，有政委和政院進行整合，不是要疊床架屋成立機構，是隨時面對。

蔣萬安也指出，國際機構統計全球生育率，台灣敬陪末座。日本提供津貼和公托公幼體系，發現晚婚趨勢，2015年給予不孕婦女人工補助生殖補助提高兩倍，千葉縣主動提供人工生殖懷孕方式，日本也偕主不孕症治療。新加坡有薪產假16週，並設立兒童養育專戶，政府和父母一比一方式投入，7歲前各樣津貼有300萬台幣，重點是擬定可行方案出來，執行到底。

以日本為例，補助人工生殖後，18個新生兒中就有一名是人工受孕嬰兒，有效維持生育率。

蘇貞昌表示，政府還有做得還不足的地方，其他國家有效的方法，會整體參考，讓台灣急起直追。

蔣萬安也批評，在搜集少子化政策過程中，行政院網站對於養育子女的問題，都是前院長賴清德時期在召開會議，政院在少子女化問題上是螺絲掉滿地。蘇貞昌並未回應。

(工商 )