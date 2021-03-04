【政新鮮】獨／國民黨主席群雄爭霸 謝龍介終鬆口「表態」

國民黨主席今年7月將進行改選，許多人紛紛表態有意參選，包括國民黨智庫副董事長連勝文、中廣董事長趙少康以及現任黨主席江啟臣等，至少有7名潛在候選人，恐掀起黨內茶壺風暴，也傳出國民黨可能會用「喬」的方式推選黨主席。國民黨台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》節目《政新鮮》專訪表示：「如果喬到剩一人，那我就會出來跟他選。」

對於外界形容黨主席之爭如茶壺裡的風暴，謝龍介表示，既然是在茶壺裡面，就不會有大風暴，但他也呼籲：「選黨主席不要再喬了，如果喬到剩最後一個，那拍謝就是跟我選。」謝指出，國民黨現在是在野黨，可以透過選舉黨主席來吸引更多人來關心，還能藉此宣傳改革理念，讓中間選民的年輕朋友了解，未來的國民黨將會走往什麼方向，所以如果黨主席早已定於一尊，這個選舉就可惜了。

日前連勝文曾拋出未來黨主席應專職，不應參選總統，使原本也要爭取2024總統提名的趙少康回應，「如果是這樣，就不會選主席」。左圖／連勝文，右圖／趙少康(合成圖/資料照)

另外，日前連勝文曾拋出未來黨主席應專職，不應參選總統，使原本也要爭取2024總統提名的趙少康回應，「如果是這樣，就不會選主席」，針對此事謝龍介指出，黨章並沒有規定選黨主席就不能選總統，如果取得政權，總統理所應當也是黨主席，所以如果不能選就會出現矛盾。

最後謝龍介也呼籲大家要冷靜，看誰是最適合現階段國民黨的人選，而想參選的人就要有選贏的把握，他表示，競爭就是君子之爭，各方人馬把治黨理念提出來相互切磋，大鳴大放，最後讓黨員自己投票做出選擇，這樣才是對國民黨最好的。

(採訪/邱蘭婷、攝影/范佐意、剪輯/李宗澤)

(中時新聞網)