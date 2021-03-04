【政新鮮】少康劍指大位 王淺秋曝內幕

中廣董事長趙少康近日重返國民黨，宣布將參選國民黨主席，並爭取2024國民黨總統提名，日前他接受訪問表示，如果黨主席不能選總統，那他就不會參加黨主席選舉，資深媒體人王淺秋在中時新聞網節目《政新鮮》節目，形容他這樣說是「跳關打怪」，並透露先前他在和韓國瑜會面時，都僅是討論黨主席的選舉，並沒有看出他對2024總統大選有一些企圖。

王淺秋表示，以目前國民黨內的選舉辦法，要變成符合趙少康的資格，難度上確實有點高，他之所以直接跳過選擇2024，顯然是有他的聰明與智慧，王也提到，先前曾問過趙這麼早宣布要參選，是否擔憂自己會開始被黑被攻擊，趙則直言回應，他不怕，因為他對自己很有信心，所以他不在乎。王認為，黨內其他人若能像他這樣提前準備，盡早將各自的企圖和理想說出來，可以有更多的競爭者擺在一起讓民眾去選擇，應該是一個好的現象。

國民黨主席選舉潛力競爭者聲量調查。（取自聲量看政治粉絲專頁）

根據輿情民調網站「聲量看政治」近1個月的國民黨網路社群數據，趙少康獲得42.29%的藍營網路聲量位居第1，討論度比排位第2的馬英九、第3的韓國瑜兩位相加還要高，對此一調查報導王淺秋評析，網路聲量不一定會和民調支持度成正比，趙少康可能因為最近跳要出來說要選，天天開記者有很多新聞，當然在網路上討論度會是最高；而馬英九之所以排名第2，則是因為蔡政府時常將執政問題怪罪前朝，會推「馬維拉」出來救援卸責，再者馬也被告了多條官司，要出庭面對媒體詢答，自然會對時政有一些意見跟表達，另外排位第3的韓國瑜則是最近才開始出現，因為勸進趙少康出來附帶被提到，所以網路討論聲量大小，並不代表網友的正負評價，也不見得會等於最後的選票。

(中時新聞網)