國民黨主席今年7月將進行改選，中廣董事長趙少康、現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中都表態參選，國民黨智庫副董事長連勝文也表示會開始認真評估參選；而前黨主席朱立倫、前總統馬英九等人也都被點名。根據LINE TODAY最新民調指出，民眾心目中最適任的人選是朱立倫，其次為前高雄市長韓國瑜、江啟臣。

繼趙少康、江啟臣、張亞中表態後，拋出「專職黨主席」的連勝文，3日首度表示開始認真評估參選黨主席，並立即成立新聞媒體LINE群組，再度引發關注。

隨著競逐國民黨主席的人選浮出檯面，LINE TODAY也進行最新民調，詢問「國民黨黨魁之爭，你認為誰最適任？」民調時間自3月3日起至8日止，截至4日上午11時許，已有1千多人投票，結果顯示，有22.89%的人支持朱立倫，位居第一；韓國瑜則以18.41%排名第二；江啟臣17.69%緊追在後，排名第三；「其他人」的選項占13.57%，排名第四；接著為趙少康13.39%、連勝文8.73%、前台北縣長周錫瑋3.29%、張亞中2.03%。

對此，朱立倫的支持者表示，朱最有執政實力，且有縣市長16年經驗歷練，是國民黨最棒的黨主席人選，「政績才是王道，朱立倫用最少預算完成無數不可思議驚人成績，佩服」。另也有人喊話，「侯友宜不選我不投」「馬英九是最適合的人選」。

LINE TODAY進行民調，詢問「國民黨黨魁之爭，你認為誰最適任？」時間為3月3日起至8日截止。（圖／摘自LINE TODAY）

(中時新聞網)