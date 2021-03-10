國民黨不分區立委陳以信上周五質詢時，獻花給蘇揆跟衛福部長陳時中，引發爭議，相較國民黨前副祕書長蔡正元主張陳自辭不分區或由黨開除黨籍，另位前副祕書長張雅屏則「爆料」前總統馬英九當天私下評論陳水扁澳門買春事件的看法為例，大歎「政治要拿捏時機，但不該泯滅人性」。

曾任馬英九祕書的張雅屏，以「政治與人性」為題在臉書發文說，他發文是探究人性如何在政治場域展現的問題，先說一個二十多年前的小故事。

他說，馬英九總統第一次參選台北市長時，媒體爆料陳水扁到澳門買春，為此陳水扁上節目表示，和自己半身癱瘓的妻子都還有行周公之禮，以證無買春需要。當時這段專訪畫面，馬英九總統看到了，非常難過的說「選舉有需要這樣嗎？」。當下，我們都認為這很殘忍，但仍必須認清這是戰時，因此私下感嘆即可，因此讓我們看到他人性的一面。

張雅屏指出，在野黨立委向代表行政系統的首長獻花，表示對防疫基層人員敬意。這個舉動，和感嘆「選舉有需要這樣嗎？」有相似之處，都是人性善的一面。造成非議的是，時機問題。馬英九總統當年的感嘆，是選舉期間，在私下表示。陳以信委員當下的獻花，非選戰期間，在立院質詢。

他說，平心而論，向防疫人員獻花有錯嗎？誰擔任當前的行政院長與防疫指揮官，都是辛苦。但這是他們的職責，可以感謝，但以在野監督的立場確實要拿捏好。

張雅屏認為，一個以人性出發而為的善行，因為政治立場拿捏不當必須道歉，進而無法於自己專業領域發揮問政，這樣的損失已經不符比例原則了。政治要拿捏時機，但不該泯滅人性。

(中時 )