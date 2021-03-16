民進黨市議員黃守達等衝到市議會官員席，站在市長盧秀燕旁邊要她表態。（陳世宗攝）

盧秀燕強調，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算」。（陳世宗攝）

台中市議會16日召開臨時會，市議會民進黨團會中提出緊急動議，指有泛藍學者透過中國核電集團評估核四可移至台中重啟？要求市長盧秀燕表態，是否支持核四蓋在台中市；盧秀燕態度強硬說，「我跟台中人都堅決反對」。國民黨團市議員楊正中等高喊「假議題」、「請蔡英文總統回答」。

綠營市議員賴佳微、陳淑華、謝明源、邱素貞等指出，泛藍出現中市建核電的聲音，盧秀燕難道要將核災威脅帶給台中市嗎？還要引進中國核電集團，這是木馬屠城，除核安問題、還有國安危險。國民黨推核四公投、馬英九要重啟核四都是政治操作，台中重啟核四都為了政治利益。

綠營市議員張耀中說，前總統馬英九也曾任國民黨主席，對核四重啓日前回答耐人尋味，合理懷疑黨內有做過相關討論才會作這樣表示；加上市議會國民黨占多數席次，如硬要強推核四遷移台中也不是沒有可能，他籲市長盧秀燕應明確表態對此事的看法。

盧秀燕指出，台中的火力發電廠是全國最大的發電廠，3、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止；據我了解，中央及台中市選區的立委都沒有這樣的打算」。

綠營市議員黃守達表示，盧秀燕堅決反對核電來台中是好事，此舉不僅狠狠打臉前總統馬英九，盧秀燕的反核發言，更已然對今年重啟核四公投投下了態度的不同意票，直接打臉藍營內部挺核聲音；希望為8月重啟核四公投能投下「不同意」票。

藍營市議員楊正中、李中、羅廷瑋、陳文政、張廖乃綸則大喊「能源政策議題在中央」、「回去問你們蔡英文！」。市議員黃健豪抨擊說，民進黨操作這個假議題，明顯是要轉移公投壓力，轉嫁到台中市政府，轉移焦點很無聊，8月28日核四公投，讓全民來作決定。

(中時 )