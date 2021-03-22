台中市一名新手媽媽，不知道該怎麼固定安全座椅，求助員警，人民保母順利協助安裝。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局春社派出所警員李翊瑋、盧子瑋日前中午接獲一名林姓小姐來電，焦急地表示「您好，能不能請教個問題？你們會安裝兒童座椅嗎？」員警表示可以開過來試試看。林女就開車來到派出所，所內已婚的奶爸警察紛紛主動上前幫忙，研究調整約莫花5分鐘，成功完成安裝，林女頻頻致謝，表示終於可以安心帶小孩上路。

林女表示，假日想要帶孩子去台中都會公園走走，因丈夫出差不在家，笑稱只能「一打一」，她一手抱孩子一手提行李，上車後卻碰上困難，不知道該怎麼固定安全座椅。

這名年輕媽媽，因為平常都是丈夫在安裝兒童安全座椅，沒想到看似簡單，她弄了老半天卻始終無法安裝固定，經熱心男警們七手八腳、齊心協力不到5分鐘即安裝成功，順利解圍。

春社所所長曾一峯表示，依據《道路交通管理處罰條例》第31條「小型車附載幼童未依規定安置於兒童安全座椅者，處駕駛人新台幣1500元至3000元以下罰緩。

自2016年後，新型小客車皆應配備「ISOFIX兒童座椅固定系統」，該類型比起傳統安全帶式安全椅更為牢固，不易晃動。為民服務乃警察職責之一，員警在民眾遇到困難時，協助解圍，受助民眾按讚。

(中時 )