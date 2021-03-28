兒童節及清明節4天連續假期，從4月2日至5日，仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，優待12歲以下兒童免費入園；春夏交接的4月下旬，螢火蟲開始進入繁殖季，奧萬大自然中心自4月26日起，每晚6點半到8點半，舉辦「拜訪火金姑」賞螢行程。

仁愛警分局因應連續假期，已訂定交通疏導計畫，有關號誌故障、交通壅塞、交通事故、交通障礙等路況，將立即通報警察局交通流暢中心、警察廣播電臺，即時提供路人參考。

南投林區管理處長李政賢表示，奧萬大的四季風情，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各具風采；鄰近親愛村、萬豐村與法治村，3村5部落，擁有泰雅族、賽德克族及布農族多元文化。現在正值春天，五彩繽紛的花葉景緻，點綴藍天、綠地，宛如眾神的花園，美不勝收，歡迎大家利用兒童節連續假期，到奧萬大踏青旅遊。

春夏交接的4月下旬到5月中旬，螢火蟲進入繁殖季，奧萬大最常見的黑翅螢，生長周期固定、數量繁多；還有稀有的雌光螢等不同種類的螢火蟲，奧萬大將由專業的環教師，帶領遊客探訪森林中的私房景點。

奧萬大森林遊樂區「拜訪火金姑」，採現場報名及現場繳費制，從4月26至5月23日，每日下午3點至5點，在遊客中心受理報名，一般遊客每人150元、在奧萬大策略聯盟商家住宿的遊客每人100元、園區住宿客免費，歡迎民眾到奧萬大欣賞難得一見的自然景觀。詳細活動內容，請至「台灣山林悠遊網」點選「奧萬大自然教育中心─主題活動」查詢「拜訪火金姑」。

(中時 )