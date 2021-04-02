趙老闆強調，自己包就不夠了怎麼賣皮，因此都會告訴客人，下午或晚點再來碰碰運氣，如果有足夠的皮就會賣，其他像是高麗菜、蘿蔔、豆干、豆芽菜等配料，也都準備比以往多1倍以上。（吳建輝攝）

老闆也說，為了服務更多客人，清明節當天6點半就會營業，希望可以讓所有民眾都買到。（吳建輝攝）

清明４天連假到來，許多民眾搶在連假第１天掃墓，好後續安排旅遊活動，南投草屯潤餅業者趙老闆表示，今年連續假期提早掃墓的民眾較多，在連假前２天就陸續有民眾購買潤餅皮或潤餅，他提早備料應戰，像麵粉就比以往多準備10倍以上，以迎接龐大的購買人潮。

排隊的林先生說，家裡預計4號掃墓，昨天來看排很多人因此作罷，今天來看又很多人，但沒辦法家人指定一定要吃這家，今天一定要買，這佳的料飽滿清爽超好吃；趙老闆表示，他經營潤餅店10餘年，去年因為疫情關係掃墓人潮分流，來客數整體銳減，今年疫情趨緩，許多民眾提前掃墓，從上禮拜開始人潮就湧現。

趙老闆表示，今年確實不同，相比去年來客數成長不少，因此在清明連假期間加派人手，增加到1倍以上人力，現場至少有4、5個人在忙碌。平日備料10來斤麵粉就足夠，但現在1天準備百來斤還怕不夠，有民眾一來就要買50、60人份潤餅皮，預約電話也響不停，讓他都不太敢接電話。

趙老闆強調，自己包就不夠了怎麼賣皮，因此都會告訴客人，下午或晚點再來碰碰運氣，如果有足夠的皮就會賣，其他像是高麗菜、蘿蔔、豆干、豆芽菜等配料，也都準備比以往多1倍以上，老闆也說，為了服務更多客人，清明節當天6點半就會營業，希望可以讓所有民眾都買到。

(中時 )