台中捷運綠線將於3月25日復駛，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌22日分別都有考察中捷的行程；面對媒體詢問，是否彼此較勁，盧秀燕表示，「別讓捷運沾染政治味」，蔡其昌則說，解決問題才是人民在意的。

盧秀燕22日上午為新設計打造的文心崇德主題車站開箱，還特別搭乘捷運返回市政府站，無獨有偶，蔡其昌也與立法院交通委員會考察台中交通建設，特別搭捷運綠線從高鐵台中站到大慶站。

外界推測他們有互別苗頭之意，盧秀燕對此表示，大家應把焦點放在捷運本身，不要去沾染政治味。

蔡其昌則表示，台中捷運先前因軸心斷裂暫停試營運，現在改善後恢復試營運，他當然也要來搭搭看。捷運車廂晃動速度似乎較快，同行的媒體朋友還因此摔倒，期盼市政府用最高規格來持續改善，並完整的向全體市民報告改善成果。

蔡其昌強調，他的從政目標是要讓人民認同是會解決問題的政治人物，這個行程是交通委員會安排的既定考察行程，他參與視察並代轉人民心聲。

被問及是否有意角逐台中市長寶座並跟盧秀燕較勁，蔡其昌則說，選舉還很久，沒有人要較勁，像他今天就是跟林佳龍部長一起來解決問題；他並且強調，時間到了民進黨會推出最優秀的人，也推崇民進黨內包括林佳龍、何欣純、黃國書、張廖萬堅等人都適合當市長，不需要在這個階段談這些，時間到了自然有人會出來選。

(中時 )