提到失智症，大家最熟悉的是記憶力變差，然而失智症的表現可不只有記性差喔。

高雄長庚醫院神經科張雅婷醫師指出，失智症並非正常老化現象，而是一種進行性的神經退化性疾病。患者的狀況會隨著時間越來越惡化，每個人的病程不同，有人惡化很快，有人惡化得比較慢，這與不同的疾病、基因、環境、後續照顧及藥物治療都有關係。

台南新樓醫院神經內科謝鎮陽醫師也表示，年紀越大罹患失智症機率越高，65歲以上族群，約十二人會有一人為失智症患者；80歲以上族群，則每五人就有一人為失智症患者。有家族史的人也要特別小心，具有某些與失智症相關的基因會讓人較早出現失智症。

然而，目前失智症可透過藥物治療來延緩病程進展，張雅婷醫師說明，有口服藥、貼片等，以口服藥來說，有些藥物一天只需要吃一次，也有只要含在嘴巴裡面，能快速分解的口崩錠，可幫助吞嚥有困難的長輩。

失智症的危險因子。(圖/照護線上提供)

導致失智症的原因還有阿茲海默症、腦中風、慢性腦血管病變、外傷、腫瘤、營養問題、新陳代謝異常、感染等。另外，肥胖、抽菸、憂鬱症、聽覺或視覺障礙等皆是失智症的危險因子。

●迷路、受騙、一問再問，可能是失智症警訊

張雅婷醫師提醒，失智症患者可能會迷路，因為他對視覺跟空間的關聯性及分析能力變差；可能無法完成原本熟悉的工作，因為執行功能與記憶力退化；可能對時間地點產生混淆，搞不清楚白天、黑夜、或春夏秋冬。患者很容易上當，因為判斷力變差，聽到一些不合邏輯，或過度誇張的事，也都會信以為真。

到了65歲以上，失智症的風險就慢慢的上升，如果發現家人會重複問同樣的問題，剛講過的事情很快就忘記，連重要的事情、約會也忘記，就要趕快就醫檢查，及早接受治療。

失智症警訊，比你知道得更多。(圖/照護線上提供)

謝鎮陽醫師說，「我們常會問家屬，患者會不會做菜、會不會準備拜拜，因為做菜得思考要買什麼料、拜拜也須備料且有很多流程，如果本來會，現在卻無法完成，就得提高警覺。失智症不只讓記憶力變差，整個大腦功能都會受到全面性影響。」

失智症可能還會合併一些精神症狀，例如懷疑有人給他下毒，偷他的錢，或是另一半有外遇。有人可能出現幻覺，會說屋頂上有蜘蛛、外面有個小孩等，讓照顧者相當困擾。

●如何區分失智或老化？

張雅婷醫師分析，失智症患者對於剛剛說過的話、發生的事，可能完全不記得。如果只是偶爾忘記事情，且經提醒後可以想起來，比較像是老化。但是若太常發生，還是會建議做記憶力測試，假使記憶力的測試很低分，可能已進入失智的病程。

若發現家人常常忘東忘西，建議到醫院做比較完整的失智症評估，以免耽誤到後續的治療。

張雅婷醫師解釋，我們會使用臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating Scale，CDR）來評估患者的記憶力、病像感、執行功能、語言表達能力等等各方面的狀況，依病程可分為輕、中、重度失智症。

●及早治療、延緩惡化

面對失智症首先要嘗試尋找病因，如果是可以逆轉的原因，像是營養失調、新陳代謝異常、感染等，便要趕緊治療。謝鎮陽醫師說，「有些患者吃素，長期不喝奶、不吃蛋，可能缺乏維生素B12，在給予適當的補充後，有可能改善。若甲狀腺功能低下，在補充甲狀腺賀爾蒙後，有機會改善。」

至於退化型的失智症，目前也有藥物可以使用。根據研究，定期服用藥物可以減緩失智症的病程，讓某些比較會影響病人獨立性跟社會功能的症狀，能延後出現。

張雅婷醫師提醒，請務必規則使用治療失智症的藥物，並積極控制各種危險因子，諸如高血壓、高血糖、高血脂等。日常生活中要攝取均衡營養、規律運動、充足睡眠，各種社會功能，如社交、自我照顧等要盡量維持。若失智症越來越嚴重，相關法律問題也要盡快做安排，例如財產規劃、是否急救等。

失智症日常保養要訣。(圖/照護線上提供)

張雅婷醫師回憶，曾經有位長期追蹤的患者，因為眼睛動手術，所以就把原本的日常活動、運動、社會活動都暫停。經過一個月後，發現他的智能退化非常快，原本能夠認得的字已不太認得，原本會做的事情也很容易出錯。診斷失智症後，日常生活的功能、社會活動、運動、家事，在安全無虞的前提下，能夠維持的都要盡量維持。若過度保護，患者的狀況可能會更快惡化。

謝鎮陽醫師說，由於患者記性不好，容易忘記或重複吃藥，照顧者須特別留意，可使用分藥盒、按時叮嚀服藥、或看著患者吃下去，以確保用藥安全。

失智症的非藥物治療也很重要，目前有機構可提供日間照顧，讓患者每天去上課，透過各種活動，來維持腦力。然而，若遇到初確診的患者，會請衛教師協助提供相關的建議，如住家附近的據點、日照的服務種類等，以降低家屬的焦慮與不安。

●貼心小提醒

失智症並非單純的健忘，患者的大腦功能會持續惡化，可能改變性格、出現妄想或幻覺。如果發現會講過就忘、經常迷路、性格改變、搞不清楚白天黑夜、無法完成原本熟悉的工作等狀況，務必盡快就醫，進行完整的評估。及早接受藥物治療並搭配非藥物治療，才能延緩失智症的病程！

(中時新聞網)