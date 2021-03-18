日前斗大的新聞標題：〈綠委爆…鐵飯碗留不住年輕人〉，唯一評語：這不是貓哭耗子什麼才是貓哭耗子？

民進黨立委在立法院質詢考選部三巨頭：考試院秘書長、考選部長、銓敘部長，為何從105年起每年有1500名公務員離職？為何35歲以下的公務員在中央機關只占20%？

全台灣的人都知道，民進黨不論是在朝在野，向來對軍公教的態度都是極端不友善。幾十年來用盡各種手段挑撥社會大眾對（退休）軍公教的敵意，對外宣稱是軍公教拖垮政府財政的主因。年金改革的旗手，政務委員林萬億甚至曾說：「把軍公教形容為『米蟲』...某種程度上是事實，不能說是『汙名化』」。

明明是服務社會大眾的正當職業，但他們被搞得彷彿是貪得無厭的過街老鼠，走在路上都不敢說自己是退休公務員。尤其蔡英文總統2016年上任後暴衝式的軍公教年金改革方案，搞得公教在職體系內人心惶惶，也搞得退休公教族群人人自危。

蔡政府既不認真檢討過去政府公帑到底浪費在多少蚊子館、蚊子院，也不思考如何幫助青年世代解決基礎民生問題，反正大刀一揮，我可以去「錢沾計畫」8800億，你們的18趴、退休金卻要砍掉。大砍人家的退休金不說，還延後公務員退休年齡，從「75制」（年資＋年齡達75）增加到「85制」。從民國120年開始，公務員退休金起支年齡一律變為65歲，也就是說，就算年齡加在職年資大於85，可以辦理自願退休，但仍得到65歲才能起領退休金。

亦即，自民國120年起，公務員可以在65歲以前辦理自願退休，但得等到65歲才能起領月退休金。如果真的有一位公務員在65歲以前辦理退休，到65歲中間這「老不老、小不小」的幾年間生活來源怎麼辦呢？回家吃自己啊，不然怎麼辦？

這樣一搞，誰敢提早退休？而且，現在中壯年齡層的在職公務員普遍都盡量延後退休年紀，還能做就盡量做。因為公務員退休金的計算基準已從107年「最後在職往前5年平均俸（薪）額」，逐年拉長至118年的「最後在職往前 15 年平均俸（薪）額」，想要自己的退休金高那麼一點點，就要咬牙再多做幾年。

總括來說，小英總統說「年輕的軍公教人員看到未來的希望」的年金改革，使得中壯年齡層的在職公務員們，不敢在符合退休資格時就辦理退休，因為可能會有段期間沒有經濟收入來源，加上看到前面退休前輩們被大筆一刪的退休金，整個退休生活都得重新調整，以及逐年增加的退休金計算基準，讓中壯年齡層的公務員普遍都說，能幹多久就幹多久。現在40到60歲這些上有高堂下有小孩、銀行有房貸車貸的中壯年公務員，為了退休金這「五斗米」個個彎腰，苦命多撐幾年。

而中央部會公務員的職等待遇普遍比地方政府的公務員職等待遇較高，工作地點大都也是在城市都會區。換句說話，一旦公務員佔到了職等待遇較高、生活機能較便捷的「好缺」後，不少人就有做到退休的打算。一旦這些人又「遲遲不退」，年輕公務員抬頭一看，哪裡有什麼升遷的機會？

要知道，老一輩的公務員不退休，年輕的公務員怎麼考進來？上面位子卡住，公務員一個蘿蔔一個坑，前面蘿蔔不出坑，後面的蘿蔔想跳坑，都沒得跳。

再來，公務人員和雇主（政府）之間的薪資報酬是法定的，沒有一般民間企業勞工／雇主間的議價談判空間。對薪資待遇不滿意，或不敷家庭照顧所需的公務員們，除非繼續考到更高階的公務員（但一旦工作後就很難再多讀書準備考試），就只能捲舖蓋自己走人。

在公務機關裡就算是年輕的諸葛亮，遇到老張飛，還是得低頭稱他一聲長官好。一旦公務機關的「理想缺」都被「老人們」占著，剩下的不是偏遠地區就是職等報酬較低的「不理想缺」。雖然說年輕人找工作，一開始沒魚蝦也好，但只剩「不理想缺」可以撿的現狀，也讓公務機關留不住年輕的人才。既然晉升無望、既然前面還有老人擋道，我是稍微還能念點書的年輕人，當然不安分的想往外找別的工作。

民進黨立委還好意思問：為何每年1500名（較年輕的）公務員離職？為何35歲以下的公務員在中央機關只占20%？施主，這個問題要問你自己啊！

（作者為司法實務工作者）