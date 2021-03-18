網路的發達雖然帶來方便，但也造成詐騙集團猖狂，藝人小禎（胡盈禎）就是受害者之一，她的照片常常被拿來當宣傳照販賣來路不明的產品，結果真的有網友受騙，氣得她親上火線回應：「認證藍勾勾的粉絲團很難嗎？」

小禎過往成功減下快40KG，雖然吸引不少廣告代言，但也有部份不肖份子看中她的高人氣，直接盜用照片當產品的宣傳照，還有業者假冒小禎的名義創立粉絲專頁，並上架商品販賣，導致許多網友信以為真，白白將錢落入歹徒的口袋，小禎得知後相當不爽，17日再度發文澄清：「我真心無言！是的，講了8,000,000遍還是有人上當，我是否要講到100歲？」

她鄭重的聲明自己只有三個帳號：臉書個人帳號、臉書粉絲團及IG，其他一律都是假的，並直接貼出詐騙的粉絲專頁，提醒大家：「請認證有藍勾勾的粉絲團」，許多網友見狀，不禁大呼：「我也差點就買了，還好還好」、「還好有問過，其實我也差點上當」、「是不是可以報警處理啊」、「那些會被騙的你再怎麼說到嘴爆他們還是會去被騙啦」還有人擔心「會不會之後也有仿藍勾勾呢」，感嘆詐騙集團的手法層出不窮，難以防範。

其實小禎早在去年就列出自己手上的所有代言商品，不停的告訴大家她只有三個社群帳號，「除了這三個以外其他用我大頭貼沒有藍勾勾的都是騙人的！不要再問了！！！如果不是從我這三個社交平台發出來的東西也都是假的」就是希望網友千萬別上當。

(中時新聞網)