週刊今天爆料，民進黨立委王定宇同居民進黨發言人顏若芳，顏若芳今天回應，「實在誤會大了」。（合成圖／摘自王定宇、顏若芳臉書）

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民進黨立委王定宇被週刊爆出與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，王定宇澄清兩人就是房客和房東的關係，太太也知道此事，不過，仍平息不了外界議論。資深媒體人王淺秋今(9日)在臉書直指，「民進黨的發言人們，除了之前的總統府前發言人丁允恭、行政院前發言人丁怡銘，現在還多了位『日夜請益』的顏若芳發言人，令她相當好奇網軍怎麼帶風向？」

王淺秋9日在臉書寫下，個人認為「發言人」這頭銜很危險，發言必須戰戰兢兢，行為必須小心翼翼，因此她常自嘲是「傷口發炎」，不管內傷或外傷，「但看看民進黨發言人，新聞一出來總是自由奔放、多采多姿，除了感情生活豐富的丁允恭，黑錯廠商大方請吃牛肉麵打統編的丁怡銘，現在還多了位『日夜請益』的顏若芳」。

因此，王淺秋好奇地問，「真好奇今天綠媒報不報導？以及網軍怎麼帶風向？」而她也說，可能想換換風格，所以行政院發言人換成了相對穩健的羅秉成律師，針對近來全台連續槍響、治安事件頻傳，尤其高雄更被形容為「高譚市」、「慶記市」，羅發言人卻只輕描淡寫的形容「最近南部確實有些『不平靜』」，但真的只有不平靜而已嗎?標準又在哪裡？

然而，關於這起同居風暴，顏若芳9日回應，「實在誤會大了」，並澄清她是以新台幣8000元分租其中1間房間給王定宇，自己平常則與爸媽同住，有時跑攤或是與朋友聚餐太晚，怕回家吵到爸媽才會去住在這裏，次數不多；若王定宇有去住，剛好她也在，早上偶爾會順路送他，並無像週刊影射的內容。

(中時新聞網)