2018年顏若芳爭取連任台北市議員，立委王定宇陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

已婚民進黨立委王定宇遭週刊直擊頻繁出入同黨發言人顏若芳台北市住處，雖兩人解釋是房東、房客關係，但此說詞仍備受各界質疑。前民進黨立委沈富雄昨(9日)在政論節目中用一句話形容，那就是「一室之不治，何以天下國家為？」但他認為如今這「一室」對王定宇而言，就是「不能亂租房子」，此話一出也讓現場其他嘉賓大笑。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中先談到大陸禁止台灣鳳梨輸入事件，他說，大陸是透過鳳梨，要測試台灣反應，或者大亂一團到什麼層次，現在有心得就暫時收手，因此他很大膽的講，釋迦、蓮霧、番石榴接下來都不會出現問題，因為泱泱大國不可能試完鳳梨試別的，會給人家笑；但他也說台灣要做老美前鋒、第一島鏈的水岸第一排，很多事情要大大方方、該走就走、該攻就攻。

沈富雄認為台灣不能因為一個鳳梨，搞得全國一團亂，這很丟臉，接著他也談到近日政壇備受關注的人物王定宇，他說，「當然很多民進黨很多像王定宇的，認為要趁機挑起全國的愛國情操，這個就是短視，「連住台北要住什麼樣房子都搞不清楚的人，卻叫他喊兩岸事情...」。

話鋒一轉，沈富雄分析，顏若芳說平常跟父母住一起，但他看了多篇報導後，發現這件事情「奇怪了、故事兜不攏」，不過這些不重要，但王定宇一天到晚講南海、兩岸，讓他忍不住說，「一室之不治，何以天下國家為？」一室以前指房間沒有打掃乾淨，但我現在說的一室，對王而言就是「不能亂租房子」。此時，現場其他嘉賓聽到後也忍不住笑了。

(中時新聞網)