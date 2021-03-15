前民進黨立委沈富雄。(圖/沈富雄臉書)

近日「珍愛藻礁」公投引發關注，被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇也加入戰場，並槓上同黨台北市議員王世堅，王世堅還表示將提案開除王浩宇的黨籍，而王浩宇則呼籲大家不要攻擊王世堅。對此，王世堅直言，他不怕網軍攻擊，要王浩宇放馬過來，並酸王浩宇是渣渣，前立委沈富雄也贊同王世堅所言，並狠嗆王浩宇，浪費社會資源。

王世堅15日在政論節目《平論無雙》中表示，不希望把王浩宇和他本人，以及民進黨掛在一起，「這是對我們潑糞」，並指王浩宇指是民進黨黨員中的40萬分之1，他並不代表整黨。

王世堅指出，蔡總統說過，藻礁議題上，環團和潘忠政長期以來都是民進黨的盟友，過去也共同為環境保護的理想奮鬥過，如果大家看法不一至，可以互相切磋，但絕對不要互相攻擊，互相攻擊是由誰先開始的，大家都看得很楚。

對於王浩宇稱會約束自己的網軍不要攻擊王世堅，王世堅則直言，「你就來吧， 沒關係，我也看多了，連你這些渣渣都能把我，如果因為這樣就畏縮，我就不叫王世堅，我看不起王浩宇這種渣渣，放馬過來，不必假好心」。他指出，小英總統已經一再呼籲，這個傢伙還一而再再而三，他認為應該追究背後誰是水肥車。

王世堅認為，政治上不應該有這些渣渣，並指有些上位者覺得養一群網軍很好用，幫自己擦脂抹粉、歌功頌德；稍微被批評，這些網軍跟瘋子一樣，去攻擊對手，並希望大家冷靜討論，並山用、珍惜網路這個管道，不要任由這些網軍帶風向，「一個有人格的人，會針對事情來評論，不會針對人家的想法、作法，靈魂不歸法律管」，即便想法不同，也不能去霸凌別人。

王世堅還說，王浩宇羞辱整個社會、正直的環保人士和正派的人，「講他兩句，剛好而以，他不服的話，放馬過來，反正我是智障型手機，我沒看到剛好」。至於開除王浩宇黨籍的部分，王世堅則回答，他不是中評委，不必他做，黨認為應該怎麼做就怎麼做。

對此，沈富雄表示，他覺得很奇怪，整個民進黨除了王世堅，沒有第二個人說他要被開除，他認為王世堅要小心。沈富雄也贊成開除王浩宇，但要看他有沒有具體觸犯民進黨黨規才能開除他，「有沒有隨便潑糞影響本黨清譽這一條？」，並出言批評王浩宇。沈富雄還很不服氣的指出，為何這種人隨便說一句，媒體版面就占那麼大，「他應該那麼大嗎？應該我才對」，他不管講什麼，媒體馬上大幅報導，這才奇怪，浪費台灣社會資源。

(中時新聞網)