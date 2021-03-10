2018年顏若芳（右）選台北市議員，立委王定宇（左）陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

已婚民進黨立委王定宇遭週刊直擊頻繁出入同黨發言人顏若芳台北市住處，雖兩人解釋是房東、房客關係，但此說詞仍備受各界質疑。前民進黨立委、東吳大學教授郭正亮指出，這是個人事情，跟民進黨無關，至於有無派系介入，還要再觀察。

郭正亮昨（9）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》Youtube直播中表示，他與顏若芳雖非同一派系，但在選舉上卻是同一組織系統，他的組織系統全部支持顏若芳，顏若芳的幹部都他的人，所以，「我跟顏若芳很熟」。

郭正亮也回憶，王定宇當立委以後，和顏若芳有共同主持廣播節目，雙方也都是海派湧言會，所以很熟。至於他們後來怎麼變成房東跟房客關係？這段他也覺得很意外。

郭正亮認為，這件緋聞被爆出來，應該不是針對顏若芳，可能是針對王定宇個人，王正宇容易得罪一些人，這是他個性使然，跟海派湧言會無關，也跟台南市長黃偉哲無關。

至於對選舉影響，郭正亮分析，王定宇選區很綠，國民黨除了謝龍介外，台南看不出有高手，而且距離2024年改選立委時間還很久。王定宇雖然是已婚身分，但到時候太太、岳母出來幫忙說話，這件緋聞慢慢就會被淡忘。因此王定宇連任立委沒問題，但對爭取市長可能有影響。

郭補充，顏若芳選情可能比較有疑慮，因為明年議員就要改選了，只好說雙方就是分租，看能說服多少人。不過顏若芳未婚，願意幫忙說話的人可能比較少。

至於兩人的危機處理，郭認為，目前只證實有分租、還有進出大樓5次，沒有拍到親密鏡頭，雙方可以死不認帳，剩下就是信者恆信，不信者恆不信，這就是緋聞危機處理。

郭強調，而且這是王定宇個人事情，跟民進黨無關，至於有無派系介入，還要再觀察。

(中時新聞網)