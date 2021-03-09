國民黨主席江啟臣日前接受《路透》專訪，「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，遭中廣董事長趙少康質疑「跟民進黨屁股後面投國民黨幹嘛」。江啟臣今天上廣播節目《千秋萬事》，被主持人王淺秋問到此事時表示，國民黨採取和平方式的親美和陸，民進黨則是親美反中二分法，本來就不同；國民黨是跟著民意走，價值就是「中華民國」，不能說國民黨跟著民意是跟著民進黨走，反而是民進黨跟著國民黨走，拿香跟拜國民黨。

江啟臣解釋，國民黨和民進黨在兩岸論述上的不同。國民黨採取和平路線，民進黨是在美中間二分法，不是親美就是反美、不是親中就是反中，國民黨是「親美和陸」，一直以來都可以做得到。

他說，國民黨不選邊站，只選立場和價值；國民黨的主張也不是跟民進黨走，台灣是民主社會，民意在哪，國民黨就跟民意站在一起，不能說跟民意站在一起就是跟民進黨站在一起，「難道中華民國的主張是民進黨嗎？」

江啟臣說，國民黨是開國政黨，現在是民進黨恨不得要來跟中華民國靠在一起，因此蔡英文在連任選舉時喊出「中華民國台灣」，就是知道知道「中華民國是整個台灣社會的最大公約數」，所以國民黨作為建國政黨，核心價值就是中華民國，這必須很清楚地告訴大家，怎麼會是跟著民進黨走呢？反而是民進黨跟國民黨走。

他還說，蔡英文說要和中國大陸和解對話，這部分國民黨跟著民進黨走嗎？國民黨從一開始就不斷呼籲兩岸要對話、不要對立，哪裡跟著民進黨走？

他說，兩岸路線也要跟著民意走。最近大陸正在開兩會，提到一中、九二等問題，但兩岸政治議題絕對離不開「一個中國」主權爭議，民進黨對這個爭議，沒擬出什麼方法；國民黨的兩岸政策就是「基於中華民國憲法的九二共識」，有中華民國才有中華民國憲法，也才能主張「一中各表中的九二共識」。

江啟臣認為，兩岸關係的互信有兩方面，包括跟對岸、跟國內的互信。國民黨執政時跟對岸建立一定互信，但在國內如何取得更大信任，不被民進黨操弄成「賣台」？國民黨必須處理及面對，讓民眾信任由國民黨處理兩岸問題。

(中時 )