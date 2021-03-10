編者按： 當民進黨成功掀起反共反中、抗統促獨的浪潮，台灣的下一步該如何走？ 而美國為了救選情操弄台灣以抗中，被捲入的台灣該如何自處？ 許多台灣人民堅信中國大陸不會武統台灣，這是一廂情願的想像嗎？ 統獨問題不能只辯論、講道理，更要以現實、意願來討論台灣最好的出路。 俗話說：知己知彼，百戰不殆。台灣需要精準認識大陸，正確掌握資訊，才能做出正確的選擇。 李勝峰所著《台灣謀略》一書就是基於這份信心，種下了一顆種子，意圖激活台灣人的中華民族基因。 以務實角度及台灣的立場與觀點，重新認識中國大陸，討論中、美、台間的矛盾，探討如何重建兩岸的新關係，摸索台灣未來的出路。

早年台灣以抗日名將張自忠為主題的影片《英烈千秋》，最後一幕，張自忠將軍被困，自殺成仁。殉國前，日本人勸他投降，他昂首告訴日本指揮軍官，大意是：「東京已發起再認識中國的運動，中國太大，不是日本侵略得了，你們必須再認識中國」。日將面對眾多死於戰場的日本士兵，心有所感地說：「小的時候，老師告訴我們，長大以後，要到中國東北吃蘋果，今天，他們都吃到了，這個蘋果太苦、太酸、太澀了。」

日本不認識中國，輕易侵略中國，以為三月可亡華，結果付出太苦、太酸、太澀的代價。

若今天台灣也因不認識，或認識不清中國，我們將會付出什麼代價？

兩岸都是同文同種的中華民族，因政治而分隔。數十年來，去中、反中教育，使得台灣對中國的認識，愈來愈模糊，甚至扭曲、誤解。對台灣絕不是好事，更可能是潛在的危機。

在台灣目前的環境下，我們對歷史中國、文化中國了解多少？歷史、文化是中國人代代相傳，累積不斷的民族共有基因。認識它，才能了解中國。

《台灣謀略：刺激2020，再認識中國大陸，探索台灣未來路》。（時報出版提供）

一九四三年開羅會議，民族復興第一步

鴉片戰爭後，列強接踵侵華，一連串中國屈辱的滄桑史；反中教育下的台灣學子，不盡然知多少。但在吾人成長的年代，這段歷史，激發我們的愛國心。六○年代李小龍主演的「精武門」；演到把日本武館牌匾踢下，要日本人吞下時，全戲院掌聲如雷，既興奮又爽快。你說阿Q也可以，它就是當時民意風氣。

一九四四年，蔣中正、羅斯福、邱吉爾共議一堂的開羅會議，印證中華民族，終於有權力、有能力，與世界列強，共決戰後的亞洲秩序，包含台灣重回中國的版圖。這項決定，至今有效。開羅會議，是近代中華民族復興的第一步。

一九○○年八國聯軍的鐵蹄踩進北京城，誰會想到二十一世紀是中國的世紀？

引發義和團之亂，八國聯軍藉機攻進北京城，一九○○年清廷簽下屈辱的辛丑合約。從圖像裡我們可以看到衰衰老矣的李鴻章，對面坐的是趾高氣昂的西方列強代表。然而一百年之後，二○一七年習近平和川普的會面，我們看到的是衰衰老矣的美國總統和官員，面對年壯氣昂的中國官員。歷史正在無情地演變著。不用爭辯中國或優或劣，百年來前後兩張照片，就可知其一二吧。

一九○○年，八國聯軍的鐵蹄，踩進北京城時，誰會想到二十一世紀，是中國人的世紀？二○二○年的今天，誰會不認為，二十一世紀不是中國人的世紀？百年走出屈辱的滄桑，這就是中國。

從歷史，了解中國，一統的中國：統一是主旋律

自秦朝起，中國經歷多少分分合合，大一統就是中國歷史的主旋律。

如江蘇有多少方言？一般蘇、杭並稱，蘇州和杭州用不同的方言。在大陸，同個省，或同個縣市，隔著河，過個村又是一種方言。若統一不是中國的主旋律，中華大地如今必分裂出很多個國家。

在歐洲，一個知識份子，以拉丁語為基礎，輕易學會二、三種語言。韓語老師提醒我，只要將韓國人的名字，用閩南語即可精準唸出。他列舉「雪屋」（漢城）「大學」、「現代」、「大宇」、「感謝」為證。每次拿到韓國人的名片，我百試不爽，令韓國友人大大吃驚，以為我會韓文。韓語如閩、客、粵語，相當部分是中原語系，只因播遷到朝鮮半島，改變得更多；若李朝不改中文為韓文，韓語也可能是另一種中國方言。

中國幅員遼闊、語言、飲食、生活習慣，差異甚大。因為自秦始皇力行書同文、車同軌、廢封建、行郡縣之後，累積形成大一統的民族基因，所以沒有如歐洲一樣，分裂出許多個國家。

歷史的定位，秦始皇是暴君。試想，只因秦皇暴政，所以統一六國？不會吧！戰國時代的秦國，位處今日的陝西、甘肅一帶。面朝黃土，背朝天，是中國最貧窮的地方之一。淮河南北及長江流域的楚，河北東北的燕，黃河流域的山東、河北、河南、山西有齊、趙、魏、韓，論富庶之地，富裕之國，個個超越秦國。（待續）