中國大陸四十年改革開放的成績，普世公認，取得中華民族崛起的成果。中華民族的崛起，有台灣一份的貢獻，台灣人要有智慧和信心，在往後中國全面發展中，能找到自己的定位、成就與尊嚴。再創更大的榮景。

近代中華民族的崛起，始於中美英的開羅會議，接著戰後廢除不平等條約，及成為聯合國的創始會員國及常任理事國。

下個交流道，講個題外話，各位可能不知道，聯合國的憲章至今仍以「中華民國」為常任理事國，中華人民共和國進聯合國是取代中華民國，大陸也想更改為中華人民共和國，一旦涉及憲章修改，日本、德國等強國，想藉修改之際，躋身常任理事國。原五大理事國為保持既得利益，乾脆不改。

第一次世界大戰後，成立國際聯盟，沒多久就瓦解。二次大戰後成立聯合國，正常運作七十多年，為何沒有瓦解呢？

獨厚強權的不平等，保住聯合國

國際社會必須靠強國來維持平衡，因為五大常任理事國，運用他們的否決權，不同意的就否決，不需退出，因此聯合國就撐起來了。五強的否決權，相對其他會員國，既不平等，也不公平。然而聯合國的存在與延續，就是建立在不平等的會員權利，獨厚強權的設計上。

川普輸希拉蕊近三百萬票，卻憑美國獨有的選舉人票制，反而當選。因為美國是由各州所組成，先有州（美洲十三州），再由州結成國，稱United States，合眾國。

國會有眾議院和參議院，眾議院代表人民，以人口數決定每州眾議員人數。參議院代表州，以州為單位，每州兩席。美國的選舉人票，就是以每州眾議員加上參議員的數字，再加上加華盛頓特區構成。眾議院的議長，由多數黨擔任，參議院是代表州，大家都是平等，以副總統擔任形式議長。

奇特的兩院制及選舉人制維繫了美國成統一的聯邦制國家。選舉人票制，就是只要在該州贏得一票，贏者全拿，該州選舉人票都要投給他。川普輸的州，選票輸很多；贏的州，贏很少。依選票計算他落選，依照選舉人票制計算，他當選。

美國政治制度設計，就是為維持聯邦制，以維持國家統一不分裂，是其核心利益，才形成世界唯一的美國體制。聯合國為了維持國際社會秩序，也讓強國擁有否決權。世間不是以票票等值，或形式上的平等，就是一切。一切的設計，是為了維持該國或該組織的最高目標，最核心利益而存在。

每一個國家或組織的設計，有其特殊制度，以確保能捍衛其最高價值。所以有美國的選舉人制設計，也有強國否決權的聯合國設計。或許以這樣的角度，看當今中國經歷改革開放四十年，展現的治理績效，由負轉正、由弱轉強、由貧轉富的發展，世人也應同理認知，「中國特色」的社會主義政經體制。有其符合中國當前時空發展的必要性。

中華民國交出民族復興第一棒、第二棒，改革開放後的大陸交出第三棒

論述中華民族的崛起，因台海分裂與統獨立場，造成不同的史觀評價；或以政治正確而扭曲史實。但是從歷史的長河，看近代中華民族的崛起，開羅會議，二次大戰後廢除不平等條約，是中華民國交出了民族復興的第一棒。

當大陸忙於政治運動，退守台灣的國民政府，進行了以西方價值、體制為導向的政治改革和經濟建設，開創了政經奇蹟，證明了中華民族有能力和世界現代化同步進行，繼續了民族崛起的第二棒。

中國大陸的改革開放，是中華民族崛起的第三棒，更發揚光大，傲視古今中外。以此角度來看中華民族的崛起，思考兩岸關係的走向，可為台灣找到歷史的定位、尊嚴。只要台灣入席於民族發展的行列，兩岸可經由共同努力，一棒又一棒地共譜民族復興史，同圓民族復興夢。

高鐵的中國

高鐵並不是把火車速度加快就可以，是科技含量極高的設計。中國大陸高鐵始於零八年從北京到天津，僅一百二十公里長。到了二○一九年，十年時間，高鐵交通的建設，有了翻天覆地的改變。

中國高鐵從與加拿大龐巴迪，經日本長崎重工，德國西門子、法國亞斯通的合作學習著手。幾年前約二○一五年左右，中國大陸已擁有幾乎百分之百自主製造能力，所有核心技術，都可掌握在自己手上，尤其鐵道、橋梁、隧道的基建工程能力特別強。

在美國，跨州移動大都要靠空運，下了飛機後租車再出行。同樣的地大，人口卻更多的中國大陸，若學美國建造綿密的高速公路和空中交通，可能會誤導發展方向，耽誤發展機遇。

大陸除了高速公路網、空中交通外，綿密的高速鐵路網，更發揮人流經濟不可限量的成長。大陸要發展高速鐵路時，全世界都在看笑話。但是短短十年內，中國高速鐵路，已占世界的百分之六十五以上。從看笑話到尊敬而學習。（待續）