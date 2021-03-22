《商情》供應旺盛的預期 亞洲電子盤小麥期價續跌 11:082021/03/22 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一亞洲電子盤小麥期價續跌，且連四黑，因對全球供應旺盛的預期，打壓期價跌近三個月低點，在上周四美國和中國之間的高層會談後，以及南美市場變化，並沒有任何進展的跡象。 台北時間早上10:40，最活躍的交易月份小麥期貨下降0.48％，大豆期貨下跌0.3％，玉米期貨下跌0.54％。(商品行情網) 《商情》中美會談緊張 期棉創近四個月最大周跌幅 《國際產業》瑞薩火燒廠 日三大車廠愁晶片將更缺 (時報資訊) #全球 #小麥 #供應 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》出口數據撐盤 韓股近持平 12:332021/03/22 財經 富比庫完成A輪增資 積極加速技術研發及全球市場擴張 10:282021/03/22 財經 操盤心法－連假持股賣壓提前湧現 04:102021/03/22 證券．權證 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:252021/03/22 財經 《商情》利多報告支撐 美棉電子盤跌幅縮小 11:252021/03/22 財經 《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:422021/03/22 財經 《商情》需求轉強 LME銅價小漲 09:432021/03/22 財經 Adobe在Acrobat推出全新進階電子簽名功能 協助小型企業數位化 10:272021/03/22 財經 《其他電子》電動車潛力旺 外資看鴻海130元→168元 11:252021/03/22 財經 《商情》憂需求減少 拖累國際鐵礦石價格跌約3％ 11:252021/03/22 財經 亞洲財管 數位工具扮利器 04:102021/03/22 金融．稅務 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 老牌化工廠打入台積電供應鏈 身價三級跳 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 配息開獎！這檔殖利率衝8％ 網狂喊下周跟進華碩噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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