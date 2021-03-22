周一亞洲電子盤小麥期價續跌，且連四黑，因對全球供應旺盛的預期，打壓期價跌近三個月低點，在上周四美國和中國之間的高層會談後，以及南美市場變化，並沒有任何進展的跡象。

台北時間早上10:40，最活躍的交易月份小麥期貨下降0.48％，大豆期貨下跌0.3％，玉米期貨下跌0.54％。(商品行情網)

(時報資訊)