兩岸博弈，台灣的最大危機，在于或有意或無意的漠視，甚至以偏見扭曲的報導，分析中國大陸的發展；要嘛刻意見樹不見林，以一棵有問題的樹，推論整個林都是問題。因此中國就是很爛爛；要嘛只見林不見樹，刻意忽視問題，忽略個別的不公不義，因此中國只有很棒棒。前者刻意誇大，後者太多隱晦，其實兩者都不是真實的真相。

從一個人口超多，土地超廣，治理超困難，社會超複雜的國家，必然可輕易看到個別的缺失、錯誤或不足，再無限放大到整體，固然可以滿足我們的玻璃心，強化我們的偏見認知，卻無法讓我們正視真正的中國大陸。

或者刻意忽略真實，以為不見就不存在。或者在當前反中的氛圍下，沒有足夠的動機，環境及需求去認識。但與台灣命運發展，息息相關的大陸，豈能漠視、忽視、輕視或仇視？

不是好棒棒，也不是很爛爛

沒有一個政權、國家或社會都是好棒棒；同樣的一個經歷四十年翻天覆地成長的中國大陸，也絕不是很爛爛。腐敗、貧窮、落後等一切負面形容下的中國大陸，創造不了成功，成就不了功業。這是很簡單的道理。在習慣以負面看待大陸之餘，無妨換一個角度，你會看到另一個創造成就的大陸。

知人知己百戰百勝，面對影響台灣命運的中國大陸，不論你的顏色取向，政黨偏好，統獨態度，了解他、面對他，尤其了解經過四十年開革開放之後的大陸，是一個怎樣的國家，怎樣的社會，怎樣的經濟體。以彼鑑己，我們才能正確認識台灣的處境，政府、政黨、政客，才能做出正確的因應對策；國人對自己的人生，才可做出適當的規劃與選擇。

要言之，必須正確的認識中國大陸，台灣才有能力做出正確的選擇。

中共自一九四九年建政，創立中華人民共和國至今，以三十年為一期，歷經三個世代。

◎一九四九年～一九七九年，站起來的時代

冷戰時代，被全面封鎖，只能自主獨立求生存；同時也是政治狂飆、革命萬歲的年代。在台灣，是反共教育最徹底的年代；至今仍有許多人，以那個年代對中共的認知，來認識現代的中共，或刻意以那個時代的論述，來強化今日的主張，堅持反共的正當性。

◎一九七九年～二○○九年，追求富起來的時代

改革開放，解放思想，實事求是，韜光養晦，累積國力，擺脫貧困，以邁向世界第二大經濟體為目標。

◎二○○九年～以強起來為目標的時代

在全球第二大經濟體的基礎上，有所不為，為所應為。一則以中華民族偉大復興為目標，一則以承擔國際責任，共創人類命運共同體為己任，讓中國的成就，成為人類共有的資產。這是今天中國大陸上上下下，努力追求的願景。硬要說它是政治口號，卻無法否定整個中國大陸，往此方向的努力實踐。

以今年二十歲的年輕人為例，二○二○年起，爾後三十年間，年輕人會發現，自己人生最精華的歲月，將與中國大陸，同步成長。台灣的年輕人，如何的認知，如何的因應，選擇入席參與，或缺席放棄，必影響你一生的際遇。這是兩岸青年人，未來三十年共同的機運。

先從另一個角度了解現代的中國

在認識現代的中國之前，我們也不妨從另一個角度來看，中共領導人，如何看待、評估自己統治的中國。

先從十年前，時任總理的溫家寶，出席第六五屆聯合國大會，以「認識一個真實的中國」為題演講。表示在自豪於三十年來的成就之餘，也很清楚認識自己的國家，以七個「是……但仍是」的句型，描述當時的國情：

「是保持三十多年快速成長，但仍受制於能源資源與環境。」

「產品產量是位居世界前列，但仍處於產業鏈的低端。」

「是國際貿易大國，但技術及附加價值含量仍低，核心技術仍依賴進口。」

「沿海地區，中大城市是繁榮現代，但中西部農村仍相當落後，一．五億人仍生活於貧窮線下。」

「民生是有很大改善，但社保不健全，就業仍壓力大。」

「政治活動是日趨活躍，公民基本權利也得到較好的維護，但民主法治仍不健全，社會不公和貪腐問題依然存在。」

因此總結：

「中國現代化走到今天，是先進、落後並存，新舊矛盾交織，面臨前所未有的挑戰。」

「中國仍然處於社會主義初級階段，仍然屬於發展中國家。」

「這就是……基本國情，一個真實的中國。」

（待續）