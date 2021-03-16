男露出癖大爆發，公園溜滑梯上DIY，事後照曝網險吐了。（圖／翻攝自爆怨公社）

太噁心了！一名男網友分享一則推特上的文章，只見一名男子稱自己「露出癖大爆發」，隨文附上照片中可見「遊樂器材上有著濕濕的痕跡」。極度噁心的行為引發網友討論，不少人看完忍不住直呼，快吐了，汙染公園這片淨土，以後這樣誰敢帶小孩去公園玩？

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》分享一張截圖表示，在推特上做自己是你家的事情，但如果影響到別人不覺得噁心羞恥嗎？這年頭帶小孩去公園玩都要先檢查，拿紙巾消毒擦過才能放心，不知道這是哪個公園？

從截圖中可見，一名男網友在推文中直喊「露出癖大爆發」，而公園的遊樂器材有一坨濕濕的痕跡，要大家猜猜看他是在哪個公園，還說自己「忍不住X了好多」，接著還問說「有女生要來接的嗎？文末更標記自己是直男，徵單身女性、人妻和熟女。

超噁行為引發網友討論，多數人看完忍不住直呼「噁心」，「這才不是做自己，只是單純變態」、「拜託一下，我要吐了」、「推特這種帳號無所不在，永遠檢舉不完」、「污染了公園這塊凈土」、「不敢想像公園的遊樂設施充滿著一堆子孫，太噁心」、「公園以後還能去嗎？」

貼文也讓不少有小孩的網友擔憂，「以後不敢帶小孩去公園玩了，有夠噁心的」、「（小孩）溜滑梯的時候要看一下」、「以後帶小孩去公園要小心」、「超噁啊！一想到小朋友會碰到那些髒東西就想吐」。

(中時新聞網)