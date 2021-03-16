「俺達的肉屋」廚房用餐區很近，肉食材分切、呈盤，到上到客人桌上，全程要在30秒內完成。（圖／姚舜）

俺達的肉屋」新店店裝走「大人系」風格，較沈穩內歛。（圖／姚舜）

俺達的肉屋」新店店裝走「大人系」風格，較沈穩內歛。（圖／姚舜）

在《台北台中米其林指南2020》中得到年度「米其林年輕主廚大獎」的鍾佳憲表示，店小，自己才能服務到每一桌客人。（圖／姚舜）

台中「俺達的肉屋」新店將於3月20日重新開幕，燒肉控再度可嘗到米其林星級燒肉了。（圖／姚舜）

台中米其林一星餐廳、也是台中第一與唯一摘星的燒肉店「俺達的肉屋」搬家了，預計3月20日開幕營運的新店與舊店，不僅距離僅「一店之隔」，坪數大小、動線格局，以及客席座位數都一模一樣，熟客非常非常認真仔細比較，則新舊差異是，舊店的店裝較繽紛、熱鬧、「奔放」，而新店的裝潢陳設則較內歛、沈穩，較偏「大人系」了。

「如果沒有在米其林指南中摘星，我可能會換大店」，「俺達的肉屋」主人兼主廚Sam鍾佳憲的此一說法與「一般認知」有很大出入。

2016年開業的「俺達的肉屋」，舊店占地約30坪，餐廳分前區與後區，前區12個座位、後區6張四人桌共24個座位，全餐廳每個餐期最多就接待36位客人，要再多接也沒辦法。在《臺北臺中米其林指南2020》中得到一星、成為台中極少數的星級餐廳後，「俺達的肉屋」大可趁租約到期，挾「米其林星光加持」，找個大一點的店面重起爐灶，讓餐廳可多接待點客人，也可以增加點營收。但，Sam鍾佳憲沒有這麼做，原因是他不想「讓客人感覺變了」。

Sam鍾佳憲口中的「感覺」，可以解釋為「俺達style」。30坪的店面、不大；4人桌面、也不大，因為「緊湊」，客人可以很專注的欣賞眼前烤爐中的細節變化，且可掌握出餐服務「黃金流程」。Sam鍾佳憲說，「俺達的肉屋」的空間規畫，從廚房中切肉、擺盤到將肉送到客人桌上，全程30秒就能完成。如果不能掌握這流程，則所有感覺都會變調，甚至品質都會「走鐘」失序。

「自己一開始就想要這種感覺」、「幾年下來也從沒想要變過」，鍾佳憲說，「俺達的肉屋」舊店就是自己想要的店型，自己可以招呼 到每一桌的客人，且廚房離餐桌愈近愈好，因為這樣服務人員才能在第一時間代客燒烤，肉的風味與口感才能保持在最理想狀態。

鍾佳憲表示，「俺達的肉屋」在米其林指南中摘星後，客人變得多元了，不少客人為星星而來朝聖，所以會帶著放大鏡、甚至顯微鏡來到店裡消費，這使得店裡內外場工作人員體力與精神壓力都變得更大，所以他也將同仁薪資調升了40％，因為他的要求比以前更嚴格了。

Close，是「俺達的肉屋」的一種風格，因為店小和桌面小，客人和客人之間很Close，服務人員和客人也很Close，廚房和用餐區也很Close，這些Close加在一起，讓來到此用餐的客人感覺很Cozy。鐘佳憲強調，「這就是俺達的肉屋最適合的規模」，所以舊店租約到期，他租下了「一店之隔」的店面重起爐灶，新舊店的格面幾乎相同，而且，很Close！

(工商 )