國民黨主席江啟臣今率眾送反萊豬、綁大選2項公投連署書到中選會，遭民進黨發言人簡舒培直指江啟臣為了圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作。國民黨發言人陳偉杰表示，民進黨是見笑轉生氣，不要再牽拖，否則照民進黨的邏輯，最近缺水大概也都是國民黨害的。

陳偉杰今晚在臉書說，國民黨今天送交中選會破百萬連署的公投案：一個是反萊豬、一個是公投綁大選，這些都是反應民意的作為，希望藉由公投來對抗鴨霸、漠視人民的民進黨政府！結果民進黨竟說這是江啟臣的政治操弄手段，為了拉抬黨主席選舉聲量？

他說，對於民進黨的說詞，完全就是一句俗諺說：見笑轉生氣！明明就是政府強迫民眾接受萊豬，刻意忽視高達七成的國人不希望有萊豬進口的事實，如今看到兩個公投連署破百萬，就牽拖國民黨政治操作、牽拖國民黨為了黨主席選舉！這般執政無能也是國民黨害的？

陳偉杰酸嗆，買不到疫苗說國民黨唱衰、民代被罷免說國民黨報復，照這邏輯，近期缺水大概也是國民黨的緣故，這樣的執政黨真的也太好做了吧！衷心期盼公投早日過關，真正讓人民發聲、人民做主！

(中時 )