藻礁議題引發「重啟核四」呼聲再起，甚至「移到台中」等爭議浮出檯面。台中市環保局長陳宏益15日回應表示，國家能源是中央政策，不屬地方職權，台中市府支持再生能源及永續環境的立場不變。他強調，中央不應為解決藻礁問題，而犧牲中南部人的健康，中央應該做到保存藻礁、愛護環境跟減煤減碳等各全其美，不應強迫人民選擇、互相傷害。

藻礁公投爭議，繼經濟部長王美花日前提出，若「三接」喊卡或延宕，中部中火及高雄減煤走回頭路。近日又引發「重啟核四」聲浪，甚至有香港學者建議「可移到台中」。時代力量台中黨部及市議會民進黨團15日先後質疑台中市府恐把台中空汙升級為輻射污染？並抨擊台中市府以都審擋中火設置燃氣機組規劃。

陳宏益駁斥，中央不應為了解決藻礁問題，而犧牲中南部人的健康，這對中南部的人民不公平，希望中央能夠做到保存藻礁、愛護環境及減煤減碳等各全其美，不應該強迫全國人民選擇其一，而導致互相傷害。

陳宏益回應指出，國家能源是中央的政策，並非地方職權，台中市府支持再生能源及永續環境的立場不變。他並強調，中火長期以來嚴重危害中南部空氣品質，台中市府絶不會阻擋中火興建燃氣機組，「要求中火汰舊換新」、「反對只增不減」等立場相當明確。

陳宏益表示，為根本解決中火造成空污問題，台中市府要求「增加燃氣、減少燃煤」絶對合情合理，希望各界聆聽中南部民眾的心聲，與中部縣市政府一起督促台電，並加速中火燃煤機組汰除，共同守護空氣品質。

(中時 )