國民黨主席江啟臣。（趙婉淳攝）

珍愛藻礁、重啟核四等四大公投提案來勢洶洶，行政院長蘇貞昌日前在立法院備詢時被問到公投一旦過關，是否將依《公投法》依法行政？而蘇揆則回應，無論過或不過，政府都會按照《公投法》結果辦理。對於蘇揆是否會兌現承諾，國民黨主席江啟臣直言，自己要去問一下保生大帝。

國民黨立委鄭麗文16日在立法院總質詢時要求行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等閣員承諾若公投通過，下台負政治責任；對此，蘇貞昌強調，這次是政策公投不是政治公投。王美花說，經濟部長是政治任命，長官請我們繼續工作，就會為人民持續工作。

《中天新聞》報導，面對記者提問，是否相信蘇貞昌說公投過了會照公投內容去做？江啟臣笑著回答，「我要去問保生大帝」。江啟臣認為，現在的國家領導人，都應該面對自己過去所講的話，更重要的是必須尊重8月28日人民的決定。

有不少網友看完江啟臣受訪片段後，在Youtube上留言回應江啟臣所言，「全民都來去問保生大帝」「騙神騙人的光頭蘇」「其實我一直不懂為什麼公投要拖到8/28？萊豬、藻礁阿什麼的，而且一個傷身、一個破壞環境，為什麼還需要投票決定？」

此外，針對藻礁公投連署送件，蘇貞昌21日表示，公投是人民的權利，政府所作所為也是為了人民。他強調，維護穩定供電，又要保護生態環境，政府用盡全力，希望國人了解資料後，做最明智的決定。

相信「公投過.蘇認帳」?! 江啟臣:我要問保生大帝

(中時新聞網)