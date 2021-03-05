國民黨現任主席江啟臣說，如果他能夠任黨主席，對於２０２２年，也就是明年底將舉行的縣市長選舉，將以「光復北台灣、固守中台灣，深耕南台灣」為目標，而北台灣除了目前已執政的新北市外，還包括台北市、新竹市和桃園。

國民黨黨主席江啟臣談國民黨未來。/中時新聞網資料照

至於近來國人關切的大陸禁止進口台灣鳳梨事件，江啟臣則認為不要參雜任何政治因素的考量，雙方還是必須要有個機制可以對話。

江啟臣是在接受「中時新聞網」專訪時作了以上表示。他並說，如果這次有機會連任黨主席的話，最想要做的事情就是２０２４年找到最能夠讓國民黨勝選的候選人；既然國民黨能夠重返執政，這個無關乎什麼誰跟誰配了，而國民黨目前最重要的是，必須要有一個機制跟制度來找出屆時能夠代表國民黨的正副總統候選人。

江啟臣要當造王者。/中時新聞網資料照

@江啟臣：2022拿下台北和新竹市

江啟臣談到明年的縣市長選舉時表示，２０２２這一場戰役對國民黨而言是非常重要的一役，他說，在２０１８年那一場九合一選舉，全黨上下打了一個漂亮的選戰，所以才有今天在１４縣市的執政，還有在1９個議會，我們都有議長、副議長。

因此對於２０２２年江啟臣希望能夠光復北台灣、固守中台灣，深耕南台灣，他說，目前北台灣包括台北市、桃園市，國民黨都沒有執政，甚至包括新竹市。

而中部國民黨執政縣市包括了苗栗、南投、台中、彰化、雲林、嘉義市等、所以中部縣市一定要固守住；至於南台灣的台南、高雄、屏東，這部分如何去深耕則是需要努力的地方。

江啟臣和立委夥伴默契十足。/中時新聞網資料照

造王者是否會成為王者？江啟臣：現在只想延續改革

在參選黨主席部分，為何只選黨主席不選總統？江啟臣說，「我就是很單純的，把我心中的想法告訴大家，以我現在我自己在黨主席這位置上面，還有我現在的身分、我所做的工作。我認為，如果繼續當黨主席，應該是設法團結大家，在制度之下去，找出能夠代表我們的（總統）候選人才對」

對於自己要做一個造王者，在造王者之後有沒有可能也會變成王者？江啟臣說，現階段真的沒有想那麼的多啦，因為在過去這一年的黨務工作推動很多改革、改變和改造的工作，他覺得「黨已經開始在改變了」，希望有機會延續改革工作。

新聞局長也是江啟臣從政第一條路。/中時新聞網資料照

此外，最近熱議的大陸禁止台灣鳳梨輸入的事情，國民黨站在在野黨的角色，可以去做些什麼？江啟臣表示雖然現在兩岸的政治關係並不佳，但是關於兩岸的貿易，尤其是農民的事情還是希望大陸能夠秉持科學的證據，回歸到商業機制來考量，不要參雜任何政治因素的考量，他認為，還是要有個機制去對話。

江啟臣說，過去馬政府時代，關於兩岸農產品的防疫檢驗，實際上是雙方都有溝通對話的管道，他並舉過去自己選區發生過茂谷柑橘因為有某種病菌，也不能進大陸，後來他請農委會要積極去跟對岸溝通，表達這中間到底有沒有誤解，或者是誤判，透過這樣協商溝通的機制，才能化解。

江啟臣表示，新上任的陸委會主委邱太三，不是說要趕快恢復兩岸對話交流嗎？這就是一個機會，應該想辦法讓雙方坐下來解決問題。

(中時新聞網)