總統蔡英文第2任期將於3年後屆滿，民進黨2024年總統大選人選備受矚目，民進黨目前以副總統賴清德的民調最高。至於2024總統大選民進黨誰會出線？東華大學教授施正鋒預測，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌這3個人會出來。而這3人中他比較喜歡行政院長蘇貞昌，因為他比較能聽得下意見。

施正鋒在少康戰情室《新聞翟急便》節目中表示，蘇貞昌個性比較劍及履及，當然他會罵人，也很兇。但比起總統蔡英文、副總統賴清德，蘇貞昌比較能聽得下意見；賴神雖也會聽別人的意見，但他有點剛愎自用。

2024總統大選，民進黨由誰出馬？施正鋒預測，就是賴清德、桃園市長鄭文燦、蘇貞昌這3個人會出來。鄭文燦會做人、人人誇，但是他的能力目前看不出來；賴清德則班底不強。施正鋒說，這3個人比較起來，他比較喜歡蘇貞昌，他曾跟蘇貞昌一起處理原住民的事情，跟他有過互動，蘇貞昌相較於蔡英文，算是說話算話。

被問到8月蘇貞昌將下台？施正鋒認為，他們找不到理由叫他下台。蘇貞昌對公營、官股董事長也是很兇，不配合就把人換掉，賴清德就沒有什麼權。當時是蔡英文拜託蘇貞昌當行政院長，人事權只好由蘇貞昌處理。

施正鋒表示，其實民進黨有一些人蠻會選舉的，但是剛好就是「一隻小白兔」在領導他們，所以大家都變成綿羊了啊。

(中時新聞網)